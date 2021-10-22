小高去外地度探親假，讓小夏幫她看房子，我和小夏正好聚在她家復習；這是單身筒子樓裡的單間，卻潔淨雅致像個世外人家。

晚上小夏換上長袖長褲的純色睡衣，是厚重的軟緞浮著珍珠色的柔光，那面料做工不是當時貧匱的市場能見到的。她捧著書本端坐在桌前的樣子真是驚艷，我戲言驚呼：「這是翻砂工嗎？妳是要坐在象牙塔裡的，妳一定能考上！」這燃起了小夏的興致，她說小時候家人帶她到牧區，穿過一件非常精緻的錦緞藏袍，坐在高椅上，牧民們擁上來摸她的腳、用額頭蹭，她很害怕，就被人抱到裡面去了。我隨口笑道：「還這麽封建愚昧呀！」交談戛然而止。

那個年代廢除一切宗教和封建禮教，我對佛教僅有的理解來自「西遊記」和揭露腐朽的西藏電影「農奴」。小夏的家庭屬於被鎮壓的牛鬼蛇神黑五類，我盡量避談家事。小夏曾說，跟我成爲好朋友的原因之一，是我不探究別人的私事；其實她誤解了，我也愛聽流言、閒話別人的故事，假如我知道她的父親是活佛，我一定會好奇。可憐那時認知貧瘠的我，恐怕連提問的話題都沒有，況且小夏一身罩著禁言的懾人氣魄。

夏茸尕布是跟達賴、班禪一樣輪迴轉世的活佛，我和小夏分別之後才知道的。夏茸尕布是佛門名稱，漢譯白佛，原名桑吉加，一九二九年出生於青海省海晏縣，兩歲時被尋查驗證為轉世的第八世活佛。之後他由尖扎縣德虔寺的高僧教導，飽識藏文佛學經典，成爲寺主和塔爾寺法台，掌管西寧市以南三十七個藏佛寺院的教政事務。

一九四九年共和國成立後，夏茸尕布歷任西北軍政民族委員會委員、海北藏族自治州州長、青海省政協和人大副主席、中國佛教協會副會長，文革期間被捕入獄。一九七八年他被恢復了青海省政協和人大常委會職位，一九八六年是新成立的青海省藏語佛學院首任院長。

我沒有見過小夏的父親，但從他一九五二年護送班禪進入西藏留下的一張照片看，小夏肖父，圓臉圓眼睛。我見過小夏的母親，那時我們在工廠復習高考 ，小夏說有人剛把資料送到她家，我們下班後騎自行車趕往市中心的省委大院。那是一幢獨立小樓，入門是昏暗的低瓦數電燈，看不清屋內陳設；側間有一台當時非常少見的彩色電視，正在播歌舞劇「蘭花花」。一名削瘦挺拔的中年女人出來，宛如舞蹈演員的輕盈身姿，是小夏媽媽；她並不招呼我，甚至沒有抬起眼來看我一眼，這是被關押許久的人慣常的表象。比起小夏警覺防備的眼神，他們已經不再防範，心靈被踏上一萬腳，永世不得翻身。

我就這樣站在門廳看著屋裡的電視等著。小夏像她媽媽一樣，靜幽幽地捧著一曡資料走出來說，「走吧」；我突然想起，怎麽沒仔細看看她家裡的羊骨地板是什麽樣子？而從此之後，只要聽到蘭花花的音樂，腦海裡就浮現出那昏暗的門廳和藍色的熒屏。

很快，小夏就調到了廠裡機關辦公樓，在工會做雜事，屬於幹部編制，因爲夏茸尕布恢復工作 了。而我收到了內地大學的錄取通知書，離開了工廠。

小夏第二年又參加高考，進入當地唯一的大學，畢業後分配到市委工作。之後我們大洋相隔，就再也沒有聯繫了，再後來聽說她隨丈夫調到了北京 。那時候人們的工作和戶口不輕易變動，更不要說把握自己的命運了；活佛的女兒並非凡俗，對政治毫無興致的小夏，卻被政治潮流翻捲定位，如棋子般被挪來擺去。

➤➤➤活佛的女兒（上）