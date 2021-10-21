我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

《老物件情懷》深藏不露的舊懷表

文、圖／肖文
作者父親留下的一塊舊懷表。
作者父親留下的一塊舊懷表。

父親去世六年了，我因滯留美國不能回國奔喪，一直沉浸在愧疚和悲痛中；他留下的一塊舊懷表，成為我珍藏了近半個世紀的唯一遺物。

父親出身於古城寶慶作搾油生意的土財主家庭，少年喪父，由寡居的奶奶將他們三兄妹撫養成人。父親沉默寡言但聰明好學，中學時考入全省第一的長沙市一中就讀。纏著小腳的奶奶重視學習，不吝花大錢購買了這塊外表金燦燦的懷表，送給離鄉去長沙讀書的父親；父親從奶奶手裡慎重接過這塊懷表，像是被賦予了使命，從此便可以頂天立地，過一段年少輕狂的歲月。

可是天有不測風云，湖南解放前夕，伯伯因不善經營，生意一落千丈，直到沉迷吃喝玩樂而撒手人寰。奶奶無奈之下，只得讓父親中斷學業，回老家奉旨成婚，收拾殘局。

這塊祖輩充滿期望的鍍金懷表，成了父親棄學經商、壯志末酬的見證；也許怕睹物思情，也許是父親奉行財不露白的祖訓和害怕「打土豪分田地」，這塊曾經伴隨風華正茂父親的懷表，從此銷聲匿跡。

寶慶解放後，儘管經歷過公私合營、割資本主義尾巴和文革等政治運動，父親寧願捐出祖傳的房產和店面，也深藏不露這塊懷表。一直到文革結束，恢復高考的一九七八年，當我考上大學時，父親才打開包得嚴嚴實實的舊懷表。只見有些陳舊的金色表蓋緩緩展開，白色的表盤依舊清晰；黑色的指針對著羅馬數字，像是一個黑色的檀木箱子被人輕輕開啟，靜謐卻又美好。

父親字斟句酌地說：「四兒（我在七姊妹中排行第四），這是我們家唯一值錢的東西，妳上學用得著。」當年如果父親讀完高中考上大學，雖說不一定會像高一屆的校友、前國家總理朱鎔基那樣大富大貴，也絕不會從一個風華正茂的少年被打入地獄，在後半輩子過著戰戰兢兢，在歷次政治運動中挨批鬥的憋屈人生。這塊舊表就是歷史的見證。

我懷揣著懷表走出家門，竭力在社會上打拚，直至帶著它移民美國。月前中秋節，我拿出失去往日光澤的舊懷表，雖說它鍍金殼子已斑駁，針盤也有鏽蝕，但內芯質量上乘，幾十年後的還能滴滴答答地走不停。我用手指輕撫著這懷表外殼，暗自許願：在明年春暖花開的清明節，待疫情好轉，將回鄉去祖墳掃墓，以告慰父親母親的在天之靈。

美國 疫情 高考

上一則

霸道孩子怎樣教？

下一則

讀書的好處

延伸閱讀

大家來寫書／江平浪漫詩意 濃縮人生悲歡

大家來寫書／江平浪漫詩意 濃縮人生悲歡
習近平收買窮人 鞏固政權

習近平收買窮人 鞏固政權
文革變幻鏡頭

文革變幻鏡頭
重返毛路線 習式文革是條死路

重返毛路線 習式文革是條死路

熱門新聞

這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。美聯社

班克西「在垃圾桶裡的愛」將拍賣 估價高達548萬美元

2021-10-14 10:29
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15
軟體公司Salesforce執行長班紐夫。（美聯社）

支持員工搬離德州 Salesforce執行長推「新資本主義」

2021-10-17 00:53

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
2美元的背面，獨立宣言畫作。

《老物件情懷》兩美元紙幣

2021-10-16 02:01

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸