《老物件情懷》深藏不露的舊懷表

作者父親留下的一塊舊懷表。

父親去世六年了，我因滯留美國 不能回國奔喪，一直沉浸在愧疚和悲痛中；他留下的一塊舊懷表，成為我珍藏了近半個世紀的唯一遺物。

父親出身於古城寶慶作搾油生意的土財主家庭，少年喪父，由寡居的奶奶將他們三兄妹撫養成人。父親沉默寡言但聰明好學，中學時考入全省第一的長沙市一中就讀。纏著小腳的奶奶重視學習，不吝花大錢購買了這塊外表金燦燦的懷表，送給離鄉去長沙讀書的父親；父親從奶奶手裡慎重接過這塊懷表，像是被賦予了使命，從此便可以頂天立地，過一段年少輕狂的歲月。

可是天有不測風云，湖南解放前夕，伯伯因不善經營，生意一落千丈，直到沉迷吃喝玩樂而撒手人寰。奶奶無奈之下，只得讓父親中斷學業，回老家奉旨成婚，收拾殘局。

這塊祖輩充滿期望的鍍金懷表，成了父親棄學經商、壯志末酬的見證；也許怕睹物思情，也許是父親奉行財不露白的祖訓和害怕「打土豪分田地」，這塊曾經伴隨風華正茂父親的懷表，從此銷聲匿跡。

寶慶解放後，儘管經歷過公私合營、割資本主義尾巴和文革等政治運動，父親寧願捐出祖傳的房產和店面，也深藏不露這塊懷表。一直到文革結束，恢復高考 的一九七八年，當我考上大學時，父親才打開包得嚴嚴實實的舊懷表。只見有些陳舊的金色表蓋緩緩展開，白色的表盤依舊清晰；黑色的指針對著羅馬數字，像是一個黑色的檀木箱子被人輕輕開啟，靜謐卻又美好。

父親字斟句酌地說：「四兒（我在七姊妹中排行第四），這是我們家唯一值錢的東西，妳上學用得著。」當年如果父親讀完高中考上大學，雖說不一定會像高一屆的校友、前國家總理朱鎔基那樣大富大貴，也絕不會從一個風華正茂的少年被打入地獄，在後半輩子過著戰戰兢兢，在歷次政治運動中挨批鬥的憋屈人生。這塊舊表就是歷史的見證。

我懷揣著懷表走出家門，竭力在社會上打拚，直至帶著它移民美國。月前中秋節，我拿出失去往日光澤的舊懷表，雖說它鍍金殼子已斑駁，針盤也有鏽蝕，但內芯質量上乘，幾十年後的還能滴滴答答地走不停。我用手指輕撫著這懷表外殼，暗自許願：在明年春暖花開的清明節，待疫情 好轉，將回鄉去祖墳掃墓，以告慰父親母親的在天之靈。