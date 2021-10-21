一九七五年深秋，我在青海貴德，是上山下鄉的知青，等待回城。時值上山下鄉運動高潮，國有企業只能從下鄉知青裡招工，當時備戰備荒的三線建設中，許多大型國營工廠都搬遷到西北西南一帶；儘管青海人口少，高中初中畢業生也要先到農村下鄉一年半載，然後招工回城，算是走過程。

我的招工單位是上海遷到西寧的一個大型機械工廠，廠裡派了一輛大轎車，顛簸串行那一帶的公社村落，接上我們這些新徒工。到了最後一站，招工的趙師傅興奮地說，可別把這小藏民落下了；大家下車伸腿休息，看趙師傅帶兩個梳著長辮子的姑娘提著行李走過來，一名高大健壯，一名嬌小遲疑，我們很自然地以為那個高大的是藏民，圍上去說：「妳長得不像藏民啊。」她哈哈大笑說「不是我」，用手指著旁邊那位。

哦，小藏民竟是如此苗條有致、面容姣好柔潤；她圓圓的大眼警覺地轉動，羞澀簡短地回答幾句，是普通話。她哪裡像藏民，跟我們沒什麽不同；她還有個漢族名字，大家稱呼她「小夏」。

廠裡正宗上海人並不多，有一說「留在上海掃廣場，不去青海當廠長」。多數職工是蘇北人，他們的老婆孩子還在農村，乘機把孩子的戶口遷到青海農村當知青，通過招工，農村戶口就轉成城市戶口了。而招收自己的職工子弟太過招搖，於是相應級別的企業就相互照顧，互招對方的子弟。我們那次招工的，主要是幾個大廠的子弟，他們早就相識抱團，熱熱鬧鬧，剩下我和小藏民這樣的另類，也就自然聚在一起了。

前三天入廠指南思想教育，我跟小夏坐在一起，宿舍飯堂往返同行。她高中畢業下鄉半年，跟我一樣；我很快適應了她的風格，隱藏自己、機敏觀察，既不多問也不多答。

小夏被分到鑄鐵車間當翻砂工，那是最差的工種，我分到鉚工車間，是電焊工。我們要做三年學徒工，學徒的工作 服是黑藍色的再生布，聽說囚服就是這種布料。學徒期間不許談戀愛，小夏就是我的鏡子，她修長的四肢埋沒在粗糙鬆垮的工作服裡，誰會對我們這樣的徒工生愛呢？

廠裡的高中畢業生並不多，有些工廠子弟初中都沒畢業，就要搶入這個難得的就業 進城的機會，有一名謊報年齡的其實只有十五歲，綽號「老工人」。車間領導常推舉我這個高中生給勞模寫發言稿，去宣講先進事跡、舉辦讀書會等，小夏從不參與這類事情；小夏唯一喜歡的是民族舞蹈，這是我倆的共同愛好。

廠裡組織節日晚會，每個車間都要出節目，新來的年輕學徒要出舞蹈節目；小夏教她們車間的幾個女孩跳藏族舞，穿著膠皮雨靴當皮靴，她自己領舞，舞姿舒展亮眼，鶴立鷄群。晚會結束後，我和幾個文藝骨幹一起討論組織宣傳隊去參加全市匯演，子弟學校的謝老師是主管，以前也是我們車間的工人，兩年前父親被落實政策，現在是副省長，她就調去當老師了。

挑選舞蹈演員，我說鑄鐵車間的小夏很好。謝老師馬上回應：「夏茸尕布的女兒上台表演，牛鬼蛇神都飛上天了，不行！」夏茸尕布是誰？是幹啥的？「搞宗教那一套的，盡是些欺騙人民的勾當，現在又回到省委等待分配，要不他女兒能進咱們廠嗎？」

從這些閒談我略知了小夏的身世。她的父親夏茸尕布曾經是青海的藏族佛教領袖，解放後當了省政協主席和人大代表；母親是漢族，取了父親姓氏的第一個字給她取了漢族名字。省委大院專門給她家蓋了一幢小樓，地板是羊骨頭鋪成的呢。文革開始，夏茸尕布就成了反革命邪教領袖被捕入獄，現在落實政策釋放回來了。

晚飯的時候我對小夏說：「妳真應該參加匯演，但是謝老師有顧慮。」小夏只說了一句：「她敢要我嗎？」她那低沉而凌然的氣勢讓我們一起沉默。

那時廠裡有些青年工人衣服髮式時髦，下班以後騎車逛公園滑冰，所謂不求上進，被稱作小流氓，社會壓迫下的叛逆助長了他們「我是流氓我怕誰」的勁頭。小夏住的大間宿舍裡就有這樣一位女流氓，叫上她的狐朋狗友把同宿舍的一名女工痛打一頓。我提醒小夏要小心，「跟廠裡要求換宿舍吧」。小夏的回答是：「她敢動我一下試試看！」小夏愛說「敢」字，她看似嬌柔的身軀裡透著敢有的膽氣。

毛主席逝世後形勢大變；鍋爐房的老右派回原單位了，原來他是物理所的高工；料場那個蔫蔫的小伙子回北京 了，他的部委父親官復原職。一人得道鷄犬升天，視作合情合理。

然後大張旗鼓恢復高考，我和小夏都開始準備考大學。她們車間裡有名女工小高，妖嬈而高傲，妖嬈是天生的，高傲是逼出來的，因爲只要男性跟她有任何接觸，下班剛好走在一起、買飯時打個招呼，都逃不出好事者的眼睛，生動的故事馬上被編排出來。加上小高的丈夫在外地工作，常年不在家，她目不斜視照樣躺槍，在沒有電視手機的年代，這就是娛樂。

小夏卻跟小高成了好友，她說愈是被人說壞的人，她愈要接觸，他們多數真實善良。

➤➤➤活佛的女兒（下）