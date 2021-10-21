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桐城水芹

盡有

在我的家鄉安徽桐城，長著一種與眾不同的水芹菜，不僅吃起來非常脆嫩、香甜可口，無需細嚼，而且就連葉子也能炒來吃。這種水芹菜，顧名思義需要在水田裡種植生長，對於水質和土壤都有一定的要求：水質必須清澈，泥土是愈厚愈好。記得我十幾歲時去幫助菜農們收割水芹菜時，腳下踩著的泥土足有一尺多深。

那些年桐城水芹菜種植基地，位於龍眠河東南邊的桐城縣城鄉結合部。龍眠河的水源於龍眠山脈，河水清澈見底，宛如泉水；龍眠河一帶氣候宜人，空氣清新，土地肥沃，怪不得清朝宰相父子張英、張廷玉的墓地就建在此處。

五○年代末至六○年代中期，附近的菜農抓住這得天獨厚的機遇和條件，擴耕田地、引水澆灌，發展水芹菜種植。遠遠望去到處都是綠油油的一片水芹菜，實在招人喜歡。夏天是水芹菜最好的收割季節，菜農們將割好的芹菜打捆銷售，冬天他們則下到水田裡挖出芹菜芽子，高價出售。

那個年代由於交通閉塞，收割後的水芹菜只能在當地銷售，頂多銷往周邊的幾個中小城市，而且價格低廉。我買過一次水芹菜，八十多斤才四元，差不多幾分錢一斤。水芹菜進入到家家戶戶、餐館及機關食堂，人們通常用來清炒或加醬干肉絲，也有用來包餃子或包子。那時候，無論在什麼地方吃飯，都少不了一道水芹菜醬干炒肉絲。

後來由於受極左的影響，地方政府搞起退菜還田的熱潮，菜農們只好含淚拔掉芹菜種起水稻。再後來隨著縣城的擴建，一幢幢高樓大廈拔地而起，一條條寬敞筆直的馬路四處延伸，以至於水芹菜無容身之地。幸運的是，當地政府安排另闢途徑，在適宜的地段種起水芹菜，雖然種植面積比以前少了很多，但還是保留了桐城水芹菜這一稀有珍品。

物以稀為貴，目前桐城水芹菜除了在當地暢銷，還通過航空、高鐵遠銷北上廣的大城市，還有餐館專門打著水芹菜的招牌吸引食客。桐城一個老闆就在我所住的小區旁開了一家酒樓叫西湖小院，主打菜就是桐城水芹菜，因為水芹菜不光是純淨無污染的新鮮食材，還有降血壓、降血脂、降血糖的作用，很受食客們歡迎。

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