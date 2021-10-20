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海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

兩個糠粑

霍建明

上世紀六○年代初，我還在上幼稚園大班。一天接近吃中飯時，看到在醫院換藥室門前坐著幾個農民阿姨；她們的前面放著幾副擔子，裡面放著數個稻草裹著的醬色大油餅。聽大人們說，縣城西門有一個榨油廠，榨油剩下的圓餅，打碎可作為肥料用。

她們為什麼坐在醫院過道休息？這是因為醫院的前身是一個大祠堂，記得跨進大門有一個很大的四合院，中央大花圃中栽有一棵臘梅樹，院子四周砌有長條凳，經常有病人或路過的行人在這兒歇腳。

正是盛夏熱得要命，只見那幾個農民阿姨衣服濕透，連頭髮都黏在一起。忽然，院子裡鬧哄哄的，一名阿姨暈倒了；聽到呼救，媽媽穿著白大褂從換藥室衝出來了，扶正那個阿姨翻看了她的眼睛，又按了一下脈搏，輕聲說：「沒大事，是餓的。」

媽媽轉身去二樓宿舍端出一杯水、拿著兩個糠粑下來；媽媽讓阿姨先喝一杯水，然後請她吃糠粑。幾分鐘後，阿姨吃完糠粑，臉色不再慘白，她站起來朝我媽媽說了聲「謝謝」，帶著幾個大姐姐挑著擔子走了。

幾天後，阿姨帶著她的父親來致謝；她父親帶來幾斤大米，拔了好幾斤紅蘿蔔，還有臘魚臘肉，說是家裡土產的。原來，那阿姨是城南一個生產隊的婦女隊長，那天帶大家進城買肥料；由於災荒年代都吃不飽，早上只喝了一碗水汪汪的稀飯，加上隊長帶頭挑得多，最終虛脫倒下了。而媽媽的兩個糠粑給阿姨吃了，自己中午也餓一餐。

那天，阿姨認媽媽為乾姐姐，媽媽很高興，從此我們家多了一個農村親戚，我們喊她「小姨」。之後逢年過節，兩家都親密走動，放寒假阿姨接我們去她家住；大雪天，茅草屋下冰溜子有幾尺長，小姨家門前有個梅河大壩，結冰後可直接從壩上往下滑。每次去小姨家的第一頓中餐，都是一碗掛麵，裡面有荷包蛋和雞腿，小姨家把我們當上賓招待；零食有炒北瓜子、紅薯角、糖粑等。

九歲那年我生了場大病，爸爸媽媽急急忙忙把我往省裡轉。臨走當夜，小姨的父親連夜趕了八十元現金，當時大米一毛三分九一斤，八十元是一筆可觀的數目。後來小姨的父母謝世，我爸爸都前去弔唁。小姨的哥哥，我們喊母舅，他的兩個兒子至今還與我們保持往來。

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