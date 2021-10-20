我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

小城銅鈴聲

孫文廣

小時候住在湘西黔陽安江鎮，小鎮是一座只有幾萬人的小城，被百姓稱為大街的一條老街，不到兩里路長，還有著一段段不知哪個年代留下的青石板路；兩旁的萬字格窗木板房和夾雜的騎樓屋，有無所不賣的日雜鋪子、各類小食等，街上顯得古香古氣。

如今看來，所謂的「大街」實際是一條小街，那幾條稱為小街的街就是巷子了，只有幾家稀稀落落的店鋪妝點著，那是因為小城人的眼光被環繞的雪峰山和雞公界山遮擋。沈從文「邊城」中那條沅水，自古就沿著小城小街、沿著河畔的窨子屋和廟堂，日夜流蕩；當沅水沒有春潮洪濤的日子，才有小商人乘船搭排走出小城，下辰州，去沅州、武陵、桃源。

上世紀六○年代初，小城一日忽然出現一種清脆悅耳的銅鈴聲，「叮噹叮噹叮噹……」，從街的那頭到街的這頭，從大街到小街，一串串音符縈繞在小城的上空。

原來是我們油菜園街道的何大叔，他推著一部木板車，一路搖著發光的銅鈴，銅鈴像一朵欲開的喇叭花；他走一段路就停下來，搖響那銅鈴喊著「倒垃圾呵，快來倒垃圾呵」，這是小城從沒有見過的新鮮事。主婦們和小孩子都出來看，連那些郊外挑著菜擔賣菜的鄉民，也停下了腳步。

拖車搖鈴收垃圾，這是當年工廠學校街道及各行各業掀起全民大搞衛生，防止傳染病出現的新行當；那時最可怕的傳染病有鼠疫、流感、肺結核等，當年沒有環保局、環衛所之類的機構，何大叔是小城衛生部門督促居委會安排的臨時工，便成了小城第一個「清道工」。

他拖著板車，搖著銅鈴，有時還一路哼著湘西的陽戲小調；木板車上面有個裝垃圾的一米多高大木箱，板車的把手拴著一根帆布皮帶，何叔掛在脖肩上，車後箱上吊著一個銅鈴，隨著拖車腳步的節奏晃蕩，發出「叮噹，叮噹」清脆聲響。只有當板車停下來時，他才手搖銅鈴，把一串串銅鈴聲響徹街巷。這時，住戶一個個提著裝有垃圾的木撮箕出來倒垃圾了，早晨人多時，還在垃圾板車旁排著隊，那景觀好熱鬧。

遇到夏天，何叔的板車走得更勤快，他說垃圾放久了招蒼蠅、蚊子。實際上，那時候的垃圾也沒有現在這麼多，有的老菜葉也都放進餿水桶了，由固定收豬餿水的鄉下人倒走，水果沒打農藥，連皮一同吃進肚子去了。小城人幾乎都認得何叔，當然，每每垃圾車銅鈴聲響起時，大媽有什麼好吃的都會順便給何叔一點嘗嘗；何叔也不客氣，大口吃著清涼清香的葉兒粑，大口啃著剛切開的西瓜，有時是大碗涼茶，咕咕嚕嚕喝一肚子。

寒冷的冬天或下著毛毛細雨的日子，何叔的銅鈴聲依然在小城響著。出來倒垃圾的人少了，何叔就搖著銅鈴在風裡等候，有時候，他走進那些共用的大廚房，用一個包裝木箱挨著竈堂一家一戶的收集。外婆就說：「何大叔真好，幫我們搞清潔衛生來了。」何叔不僅搖鈴收垃圾，一路上見到有垃圾，他也用掃把掃進撮箕，倒進垃圾車裡。

小城收垃圾的銅鈴聲響不到八年就消失了，因為各街道路旁的空處，用磚修建了一米高的垃圾圍，大家都把垃圾倒進圍子裡；可百姓說這灰太多，天熱時汙染太大又不雅觀，不到一年，垃圾圍拆掉了。

到了一九八六年，小城新建起像小洋樓房一樣大的垃圾中轉站，所有用板車收集來的垃圾，由中轉站統一用垃圾翻斗車運走。中轉站的出現，又喚來收垃圾的銅鈴聲，原來的清道工改叫「清道夫」。

何叔老了，但他是銅鈴聲的元老，兒子接了班，也如父親拉著垃圾車，搖響清脆的銅鈴挨家挨戶收垃圾。垃圾車的車箱不再是木板，是一個高高的大鐵皮箱，把手處有一個活動的鐵門。何叔的兒子身穿一件公司發的黃色馬褂，胸前處有兩道反光銀色槓，那叫安全服；頭戴黃色帽，車上掛著一個印有「環衛」字樣的水壼，何叔的兒子成了環境衛生所的正式職工。

二○一六年後，倒垃圾的文明又進了一大步，小城跟著大城一樣有了垃圾分類，在固定地方設立垃圾分類桶，收垃圾的板車銅鈴聲才真正進入小城的歷史。

流感

上一則

溫馨佳節

下一則

繽紛的秋天

延伸閱讀

只想獲得Prada紙袋 上海「菜媛」拍完照 直接丟芹菜

只想獲得Prada紙袋 上海「菜媛」拍完照 直接丟芹菜
愛爾蘭行 凱利環 勝景多

愛爾蘭行 凱利環 勝景多
茭殼兒之味

茭殼兒之味
《老物件情懷》母親的剪報

《老物件情懷》母親的剪報

熱門新聞

蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。美聯社

班克西「在垃圾桶裡的愛」將拍賣 估價高達548萬美元

2021-10-14 10:29
電視編劇馬蒂內茲（Agustín Martínez，左一）、狄亞士（ Jorge Díaz，左二）和默賽羅（Antonio Mercero，右二）等3人上台領取西班牙星球文學獎大獎。右一為Sanchez Garnica 獲得二獎。歐新社

獲獎驚悚小說女作家竟是3男虛構 西班牙文壇震撼

2021-10-18 13:15
軟體公司Salesforce執行長班紐夫。（美聯社）

支持員工搬離德州 Salesforce執行長推「新資本主義」

2021-10-17 00:53

自己跟自己說話

2021-10-17 03:02
2美元的背面，獨立宣言畫作。

《老物件情懷》兩美元紙幣

2021-10-16 02:01

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨