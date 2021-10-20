小時候住在湘西黔陽安江鎮，小鎮是一座只有幾萬人的小城，被百姓稱為大街的一條老街，不到兩里路長，還有著一段段不知哪個年代留下的青石板路；兩旁的萬字格窗木板房和夾雜的騎樓屋，有無所不賣的日雜鋪子、各類小食等，街上顯得古香古氣。

如今看來，所謂的「大街」實際是一條小街，那幾條稱為小街的街就是巷子了，只有幾家稀稀落落的店鋪妝點著，那是因為小城人的眼光被環繞的雪峰山和雞公界山遮擋。沈從文「邊城」中那條沅水，自古就沿著小城小街、沿著河畔的窨子屋和廟堂，日夜流蕩；當沅水沒有春潮洪濤的日子，才有小商人乘船搭排走出小城，下辰州，去沅州、武陵、桃源。

上世紀六○年代初，小城一日忽然出現一種清脆悅耳的銅鈴聲，「叮噹叮噹叮噹……」，從街的那頭到街的這頭，從大街到小街，一串串音符縈繞在小城的上空。

原來是我們油菜園街道的何大叔，他推著一部木板車，一路搖著發光的銅鈴，銅鈴像一朵欲開的喇叭花；他走一段路就停下來，搖響那銅鈴喊著「倒垃圾呵，快來倒垃圾呵」，這是小城從沒有見過的新鮮事。主婦們和小孩子都出來看，連那些郊外挑著菜擔賣菜的鄉民，也停下了腳步。

拖車搖鈴收垃圾，這是當年工廠學校街道及各行各業掀起全民大搞衛生，防止傳染病出現的新行當；那時最可怕的傳染病有鼠疫、流感 、肺結核等，當年沒有環保局、環衛所之類的機構，何大叔是小城衛生部門督促居委會安排的臨時工，便成了小城第一個「清道工」。

他拖著板車，搖著銅鈴，有時還一路哼著湘西的陽戲小調；木板車上面有個裝垃圾的一米多高大木箱，板車的把手拴著一根帆布皮帶，何叔掛在脖肩上，車後箱上吊著一個銅鈴，隨著拖車腳步的節奏晃蕩，發出「叮噹，叮噹」清脆聲響。只有當板車停下來時，他才手搖銅鈴，把一串串銅鈴聲響徹街巷。這時，住戶一個個提著裝有垃圾的木撮箕出來倒垃圾了，早晨人多時，還在垃圾板車旁排著隊，那景觀好熱鬧。

遇到夏天，何叔的板車走得更勤快，他說垃圾放久了招蒼蠅、蚊子。實際上，那時候的垃圾也沒有現在這麼多，有的老菜葉也都放進餿水桶了，由固定收豬餿水的鄉下人倒走，水果沒打農藥，連皮一同吃進肚子去了。小城人幾乎都認得何叔，當然，每每垃圾車銅鈴聲響起時，大媽有什麼好吃的都會順便給何叔一點嘗嘗；何叔也不客氣，大口吃著清涼清香的葉兒粑，大口啃著剛切開的西瓜，有時是大碗涼茶，咕咕嚕嚕喝一肚子。

寒冷的冬天或下著毛毛細雨的日子，何叔的銅鈴聲依然在小城響著。出來倒垃圾的人少了，何叔就搖著銅鈴在風裡等候，有時候，他走進那些共用的大廚房，用一個包裝木箱挨著竈堂一家一戶的收集。外婆就說：「何大叔真好，幫我們搞清潔衛生來了。」何叔不僅搖鈴收垃圾，一路上見到有垃圾，他也用掃把掃進撮箕，倒進垃圾車裡。

小城收垃圾的銅鈴聲響不到八年就消失了，因為各街道路旁的空處，用磚修建了一米高的垃圾圍，大家都把垃圾倒進圍子裡；可百姓說這灰太多，天熱時汙染太大又不雅觀，不到一年，垃圾圍拆掉了。

到了一九八六年，小城新建起像小洋樓房一樣大的垃圾中轉站，所有用板車收集來的垃圾，由中轉站統一用垃圾翻斗車運走。中轉站的出現，又喚來收垃圾的銅鈴聲，原來的清道工改叫「清道夫」。

何叔老了，但他是銅鈴聲的元老，兒子接了班，也如父親拉著垃圾車，搖響清脆的銅鈴挨家挨戶收垃圾。垃圾車的車箱不再是木板，是一個高高的大鐵皮箱，把手處有一個活動的鐵門。何叔的兒子身穿一件公司發的黃色馬褂，胸前處有兩道反光銀色槓，那叫安全服；頭戴黃色帽，車上掛著一個印有「環衛」字樣的水壼，何叔的兒子成了環境衛生所的正式職工。

二○一六年後，倒垃圾的文明又進了一大步，小城跟著大城一樣有了垃圾分類，在固定地方設立垃圾分類桶，收垃圾的板車銅鈴聲才真正進入小城的歷史。