《老物件情懷》藝術文化研習會之憶

萬青力教授贈給作者的畫作。

一九九一年暑期，堪薩斯大學中國 藝術史李鑄晉教授獲美國 國家人文基金會資助，在堪薩斯大學舉辦為期四十天的中國藝術文化研習會，範圍包括中國繪畫、文學、影劇等，參與者為美國各大學研究或教相關方面課程的教授。

筆者雖在教學和研究方面都與中國藝術文化無關，也許是因為致力推廣中國藝術，且獲學校協助出畫冊、在南部諸州美術館和大學作國畫個展，因而得以與會。

經李鑄晉教授的安排，我們得以進入堪薩斯市的尼爾遜美術館（The Nelson-Atkins Museum of Art）的收藏室，近距離、沒有玻璃間隔，看到嚮往已久的名古畫，如夏珪的「瀟湘八景」和沈周的原件等，對我來說相當震撼。

我來美後就很少看電影 ，在此會中看了好幾部我不僅不會看到、甚至沒聽過的電影，如大陸拍的「黃土地」、「紅高粱」、「老井」，台灣拍的「悲情城市」等，令我耳目一新，對中國電影有了新的認識。有趣的是，這些電影原本不是為美國觀眾準備，都沒有英文字幕，最初我隨意為坐在旁邊的女教授口譯以便她能看懂，沒想到後來每放電影，就有一群女教授圍坐一圈，我成了自動翻譯機和最受歡迎的人。

研習會中也有兩位從台灣來、時任美國大學中國藝術史的教授，令我關注的是來自香港大學、當時在堪薩斯大學做研究的萬青力教授，他對藝術理論、書法、繪畫皆有獨到見解，討論時常有發人深省的觀點。

會議最後一天，我們合力作畫敬贈李鑄晉教授以表謝意，並作畫互贈以為紀念。這屈原和李白是我出題要他畫的，記得他要我畫的是白石黑鳥，但我的畫不能和他相提並論。

二○○○年我回台灣，正好趕上台北歷史博物館舉辦的李可染回顧展，萬青力教授曾是李可染的學生，他受邀為這次展覽寫了一本三百多頁的大書「李可染的世界」，介紹李可染的繪畫和生平事蹟，讀後頗多同感，本想寫信給他，但回美一忙就忘了。

近日因讀友人所贈「沈周生平與作品鑑賞」，又想起要和他聯絡，才知他已於二○一七年病逝，現在再看這兩張畫，睹物思人，不勝惋惜。