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《老物件情懷》當年我的自動化

文、圖／馬文鳳
IBM電動打字機。
IBM電動打字機。

八○年代中我決定來美留學，向美國各大學遞送入學申請表；為了留下好印象，我儘量不手寫，都是用家裡那台老舊的打字機，一字一字的敲打著回覆，力求整齊清潔，爭取第一眼好印象。

到學校後，那時正值個人電腦萌芽，但尚未普及，學校教職員桌上的「標配」就是一台IBM電動打字機；全部的英文字母和標點符號，全在一個如乒乓球大小的圓球體上跳動著打出來，非常神奇。記得當時一套全新的洗烘機不到千元，而IBM全新的一台要價一千多，是打字機中的勞斯萊斯。

那時留學生每門課都要交報告，學校有電腦室可免費使用電腦，問題不大，但打字機就無從借用了。我無意中在二手店發現這台舊打字機，要價幾百元，約兩、三個月的伙食費，牙一咬當場就買了，是我人生走向家庭「自動化」的第一筆大投資。

這台IBM打字機隨著我畢業，搬到洛杉磯找工作、定居買房、結婚生女，都發揮功效；尤其是在九○年代，為自己和眾兄弟姊妹辦理美國居留權，每一張申請表和生活保證書，都留下它的印記。一九九五年我拿到公民紙，到洛杉磯富樂頓市的郵局申辦美國護照；我秉持老習慣，申請表的每一個字都用這台打字機敲打，郵局員工收下我的申請件後，還感謝我如此乾淨且清晰的填表。

自二○二○年起，隨著個人電腦的普及和環保無紙化，打字機也就因科技進步而被淘汰，被我束之高閣。回想三十多年前來美留學，所有買的「機字輩」，包括電視機、學英文的字幕機、錄放影機、傻瓜相機等，這台老當益壯還堪用的打字機，是我唯一還保存至今的歷史回憶啊。

美國 IBM 洛杉磯

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