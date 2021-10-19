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避孕環放進肚子

王久成

冬季到了，縣衛生局指示我們縣級醫院利用農閒時間支援公社衛生院的計畫生育工作；我以一個衛生院為據點，每天由不同村的赤腳醫生陪伴，帶著三歲的兒子騎毛驢到各村保健站，或到處走門串戶。

有一天我們走到半山腰，見一塊狹窄的平地上孤零零坐落著一間房子；房子的門框上沒有門扇，多處破損的窗戶紙隨著山風不停擺動。靠窗子的炕上沒有炕席，中間鋪著一張未經過熟化的老羊皮，地上有一口帶著裂紋的大鐵鍋。原來這曾經是村民開會的地方，天冷時在鍋裡點火取暖，村醫說，就在這地方給農婦安置避孕環。這裡的環境太差，不符合操作要求，可是當時對做這件工作的環境並沒有具體規定，也沒制定什麼操作常規；醫院也打破了條條框框，到農家窯洞炕頭做結紮絕育手術。

環境是無法改變的，我猶豫地取出廣口瓶，往瓶裡加些新潔爾滅（外科及消毒防腐藥），把放避孕環用的鉤鉤叉叉放在瓶子裡浸泡，然後脫下棉衣把兒子裹起來放在炕頭上，囑咐他乖乖坐好不能亂動。

不一會兒，村醫領進一個三十七歲、有六個孩子的農婦，最小的孩子剛過滿月；村醫說她積極擁護計畫生育政策，膽子也大，所以把她排在第一個。她上炕躺在老羊皮上，我盡量按無菌操作的要求，在老羊皮上鋪一塊無菌單；做了嚴格的消毒後，我從新潔爾滅瓶裡取出已經結了冰的探針和放環器，互相敲打除掉冰碴，將冰冷的探針輕輕地放入了農婦的子宮，一邊操作一邊給村醫講操作要領。

探測完宮內徑的大小，將金屬避孕環放在放環器上，慢慢地往裡送。突然農婦叫喊肚子疼，我看了看放環器把柄上的刻度，已超過探針探測的數字，說明避孕環穿透了子宮，放在肚子（盆腔）裡了，然而手上沒有一點遇阻突破的感覺！我知道情況不好，把送環器退出來，想用取環器探尋避孕環並將其鉤出來，可是這樣盲取很可能會傷及腸管，後果更加糟糕。

屋外飄起雪花，寒冷的山風通過門窗颼颼吹進屋，農婦全身不停地抖動，說冷得很、肚子疼；我匆忙取出一支仙鶴草素（止血藥），快速打開安瓿，拿出注射器抽吸藥水，可是針栓和針管已經凍在一起。我讓村醫快想辦法加溫，他急匆匆出門從山坡上拔下一些乾草，放在破鐵鍋裡點燃。注射針管經過烘烤解凍，我趕緊把藥水吸出來給農婦注射，然後對村醫說馬上把農婦送衛生院。

村醫找來民工和農婦的丈夫，把農婦平放在門板上，大夥輪流抬著門板以最快的速度，冒雪在崎嶇不平的小道上走了幾個小時；到了衛生院，直接把農婦送進手術室。不一會兒，柴油機轟隆隆地轉動聲響起來，手術室裡的簡易無影燈照亮手術台，由我操刀即刻給農婦剖腹將避孕環從子宮後面取出來，同時做了輸卵管結紮。

縫合腹部切口前都要用縫線穿過子宮肌做牽拉，全面探查是否有出血等情況。子宮肌本來是十分堅韌的，根本不會發生損傷，可是我將穿過子宮肌的縫線往上一提，子宮肌就豁開一個口子。農婦的子宮肌肉像豆腐渣似糟脆，不知是不是剛生過孩子的緣故？看來即使找到子宮的傷處也不能縫合，只能注射一針宮縮劑使其自然閉合了。

術後，把農婦送進簡易病房，我懷著愧疚給農婦及其丈夫道歉，憨厚的夫妻倆什麼話也沒說。我每天幾次到病室查看農婦的情况，夫婦倆從沒提出任何要求和異議，傷口如期癒合，拆線回家。就此情況，我立即向衛生局做了報告，呼籲停止這種盲目蠻幹的做法。

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