抗戰爆發，母親帶我回老家浙江青田；一九三九年九月，母親帶我到村小上學，那時我七歲，老師翻開語文課本第一課，上面畫著一隻跳躍的小貓，旁邊六個大字：「小小貓，跳跳跳！」再看第二課，圖畫裡添了一隻小狗，字改成：「小貓跳，小狗叫！」我一看，就喜歡上學了。

那時父親在長沙，叫我們去團聚。當時日軍占領南昌，鐵路中斷，一九四○年春，母親帶我坐木炭汽車，經金華、贛南、翻越南 嶺，繞一大圈到達長沙。進入湘雅小學，讀了幾個月，聽老師教唱「風在呼，馬在叫，黃河在咆哮」。

那年夏天，父親任湘資沅澧四江督察，被派住沅江，母親帶我跟到那裡。日機天天來襲，我們早出晚歸逃警報，我無法上學，家裡掛著太平洋形勢地圖，我學會看地圖，記住上北下南，右東左西。父親常外出到前線檢查江防，老說起草尾、新牆河、撈刀河等地名，我在地圖上找出來；父親鼓勵我自學小學課本，講陶侃運磚、聞雞起舞等故事以作勉勵。

不久日軍又一次南犯，發生第二次長沙會戰，我們去益陽桃花江鎮暫避。三○年代桃花江被喻為 「美人窩」，鎮子有古風，我們很喜歡它。日軍敗退，我們不久又回到沅江。

一九四二年春，九戰區為準備大戰，要求把家屬疏散到後方，我們母子避難到靠近衡山的朱亭鎮。我無學可上，常到露天劇場看演地方戲，自製弓箭學將軍百步穿楊，把「龍鳳呈祥」裡的名段也記下，常哼哼「勸千歲殺字休出口，老臣與主說從頭……」，增加了對歷史的興趣，開始看歷史小說。

夏天，隨父母坐運鎢砂的火車去桂林，父親入陸軍大學參謀訓練班學習。我們住在秧塘機場 附近的村子裡，沒有學校；常見到陳納德飛虎隊員，小孩子就大喊「Hello」。

一九四四年春父親畢業，調到江西第三戰區第三十二集團軍，靠近老家浙江。卡車花了一個月時間，橫穿江西到達司令部所在地──上饒沙溪鎮，我們住在一家農戶家裡。房東大約四十來歲，抽屜還保存著流行幾世紀的兒童啟蒙讀物「百家姓」、「幼學瓊林」、「千家詩」等讀物；我從來沒有接觸過此類讀物，感到很新奇，讀起來琅琅上口，好像發現新大陸，也就成了我的讀本。

主人家還有幾本彭公案和施公案，是石印的，書只有巴掌大，字小如芝麻；我以前沒有見過公案類的雜書，看起來也很有興味。村裡也沒有學校，我就是這樣天天玩，學點東西。

一九四四年日軍在太平洋戰場失利，轟炸日本 本土的飛機從美國航母起飛，炸完降落在浙江沿海機場；日軍為消除隱患，侵犯金華一線，我們家隨機關步行遷福建，每天要走五十多里路。我十二歲也是天天走，沿路登武夷山，過仙霞嶺和雲際關，最後到達建甌縣南雅口鎮。附近東岳廟裡有所小學，我插入四年級，班上不到二十人。

不久日軍敗退，我們又返回江西，五月回來，僅停留月餘，由於日軍再次侵犯，我們又步行去福建。

途中經過陳坊鎮，國立第三戰時中學就設在路邊，父親和學校的老師交談，決定把我留下上中學；我只讀過小學一年級，心裡很害怕，好在時值暑假無課，一天課也沒有上。伙食由國家包辦，每頓飯的菜就是半勺黃豆，從來不變。不久，日軍敗退，父親又帶我回江西，住上饒沙田鎮，我天天趕家裡養的小鴨子去稻田吃蟲，還是無學可上。

一九四五年春母親帶我到玉山縣，八月父親來信要我去上玉山中學，學費是一擔米；還沒有開始上課，日本投降了。父親在杭州，我們幾家人坐小船去杭州，途中經過子陵釣台，觀賞七里瀧美景，船到六和塔登岸。次日清晨，我行約百米就到景仰已久的西湖，但見初冬霜殺，落葉遍地，湖上無人。

一九四六年春，我作為勝利後的第一批學生進入杭州初級中學的初一班，我小學僅讀了半年，現在一躍成正式的初中生。

從一九三九年秋到一九四五年底，六年多我們都在逃難，轉了十五個地方；我在整個過程中不停閱讀找到的書，也就算我的遊學過程吧。