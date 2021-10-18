我這輩子也見過一些名人，都是或遠或近，說話機會不多。

一九四○年在長沙，第九戰區幾次取得大捷，重慶周恩來、郭沫若領導的政治部派來慰問團，演出話劇「蛻變」，由抗戰孤兒組成的孩子劇團也作了表演。我當時八歲，父親帶我去看表演，演出前，薛岳將軍致歡迎詞；長沙幾次大捷，薛岳將軍威望很高，他是廣東人，身材並不偉岸，顯得很精幹。隨後，著名小提琴家馬思聰現場演奏；父親告訴我，馬先生是國際著名的提琴家，能看到他表演是很榮幸的事。這是我幼年第一次見到名人，印象深刻。馬先生文革出走，我很關注他的遭遇。

一九四四年初，父親在桂林陸軍大學參謀班畢業，結業典禮很隆重，父親帶我去看熱鬧。大家都請一位老人簽名留念，他笑瞇瞇地來者不拒；他的制服上佩戴金板三星，就是上將。父親告訴我，那是軍事委員會桂林行營主任李濟深將軍，是桂林最大的官，也是僅次於委員長的大官。一九四九年他代表民革參加政協，是國家副主席。

一九四六年我在杭州上初一，報上說蔣委員長夫婦抗戰勝利後第一次到杭州遊覽，報上刊出他們去了孤山中山公園，在「孤山」這兩個大字的碑刻前留影。那天下午，我正在官巷口買文具，突然見一隊小汽車 由拐角處轉向中山中路，很多人追著看，我連忙看車子，只見蔣氏夫婦在車窗裡向市民頻頻招手。也就是幾秒鐘時間，這是我唯一一次見到他們倆。

一九四七年春，一天我和幾個同學在西湖划船，我們在三潭印月上岸，突然看見電影 公司在拍電影，一對戀人划著小船穿過柳蔭，我們看到男主角是當紅小生馮喆，女主角是大名鼎鼎的周璇。見到大明星，我們很興奮，可惜只有幾分鐘，划過柳蔭，拍了鏡頭，他們任務完成就離開了。

解放前的學生都有明星情結，我們興奮了好幾天。十二年後，一九五九年陝西省教育廳把我由米脂調到咸陽以便夫妻團聚，我在米脂汽車站等車，這時開來幾輛電影公司的車，我一眼看到馮喆英俊的面容，上前去和他交談，提起一九四七年的偶遇，又把他介紹給送我的學生，學生們都很激動。文革時，我看到他被整死的消息，頗為慘然。

那時杭州英士路的民眾教育館每周日都請名人演講，有一次請來豐子愷先生，他是我們杭高二○年代的學長，漫畫廣受讚譽。我們班的蔡怡同學就愛畫豐子愷風格的漫畫，蔡怡說是「不要臉」的漫畫，因為豐先生畫的人臉常常只簡略地畫個圓的輪廓，不細畫五官。豐先生白鬚飄飄，用語幽默，和聽眾心心相映，會場笑聲不斷，我是個初中學生也聽得入神。

八○年代我寫聽豐先生演講的回憶，發表在報刊上，他的女兒豐一吟曾給我來信細問，並表示對那次演講不清楚，希望我補充詳情。她一九四三年抗戰時在桂林，我跟著父母那時也在桂林，我們都愛看桂林的一份兒童畫報。

我一九五○年代在杭州還接待過一些外賓，曾在孤山參與和蘇軍紅旗歌舞團聯歡，團長亞歷山大羅夫親自指揮表演，該團是蘇軍歷史悠久的歌舞團，衛國戰爭時常去前線演出。大約是九○年代該團外出訪問，飛機失事，團長和許多著名演員遇難，令人惋惜。

我還看過蘇聯著名芭蕾 舞演員烏蘭諾娃到杭表演，當時還是第一次見識芭蕾舞，她曼妙的舞姿令人驚嘆。二○一一年我去俄羅斯旅遊，在莫斯科新聖女公墓見到她的墓前有一表現她芭蕾舞姿的浮雕，斯人已去，我也到了耄耋之年。