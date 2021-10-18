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《老物件情懷》阿嬤的百納被

文、圖／半人番        
作者外祖母縫製的一床百納被。
作者外祖母縫製的一床百納被。

不久前，媽媽給了我一床百納被，是阿嬤九十多歲時在美國一針一線縫綴、一生中的最後一件作品；看著它，我回憶起阿嬤的百歲人生。

阿嬤是我的外祖母，出身在惠安討海人家，那年代當地流行童養媳，阿嬤的母親不忍阿嬤重蹈童養媳命運，常帶著她外出打零工。阿嬤的母親擅長為待嫁姑娘和富家小姐「挽面」，但挽面的活兒不常有，母女倆只好整天忙碌，縫補漿洗不停手。

那年近年關的某天，天剛濛濛亮，母女倆就從泉州動身步行回家，遇見一名也在趕路的年輕人，三人結伴而行；原來這名年輕人是惠安石工後生，在廈門鼓浪嶼讀神學，這趟回家過年，父母要為他討個惠安媳婦，老人堅持：惠安牛要吃惠安草。

一過農曆年，媒婆就上門為阿嬤提親，男方就是路上偶遇的年輕人。婚後阿嬤跟隨外祖父到海滄安家，阿嬤從小沒上過學，渴望讀書識字，外祖父就教她認識教會羅馬字，阿嬤慢慢地可以用閩南話讀聖經，按著鋼琴鍵唱聖詩。生養七個子女後，阿嬤更是起早貪黑操持大家庭，還常幫身為牧師的外祖父料理教會事宜，大家都對這名惠安女子讚不絕口，尊稱她「陳牧師娘」。

不料，外祖父意外辭世，三個子女也先後病逝，一連串打擊令阿嬤悲痛欲絕，但生活還得繼續；阿嬤堅強挑起生活重擔，獨自在鄉下種菜為生，將親人的接濟全數用在外地求學的子女們身上，讓他們順利大學畢業。當人們以為陳家要塌了時，阿嬤像根頂梁柱，撐起一片天。

小時候的寒暑假，媽媽常帶我去廈門。記得我快上小學時，已屆古稀的阿嬤送給我一個書包。「花書包真漂亮！」我高興極了。「這是碎布做的，」阿嬤說，「 我先用零碎布頭縫了各種顏色的花朵，再把這些花朵縫結起來，配上紅色的內襯，釘上麻花狀的書包帶…… 」阿嬤給我的是獨一無二的書包。那時物資匱乏，勤儉有智慧的阿嬤利用各色碎布，按照形狀大小有序地拼接起來，家裡的桌布椅墊五顏六色，阿嬤的巧手點綴了生活。

到了周日，阿嬤一大早就準備出門，她喜歡折下一節蘆薈，用沾上蘆薈汁的細齒角梳梳理頭髮，然後在腦後盤成髮髻；整理好頭髮，再換上一套漿挺有型的衣裳，領著我們去禮拜堂。阿嬤遵循「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離」的道理，要求我們凡事「照紀綱」；我們也不敢怠慢，每天按照自己制定的「暑假計畫」，練琴、看書、做暑期作業。我們喜歡當阿嬤的小跟班，跟她下樓拾掇果園，隨她上房翻曬花生，到了晚上，我們躺在平面屋頂上看月亮數星星，晚風吹來陣陣的歌聲，那是阿嬤低聲吟唱的聖詩。

文革開始後，基督教受到嚴重打擊，一切宗教活動都停止了。當處境艱辛的朋友們上門向阿嬤倒苦水時，阿嬤總是盡力安撫，鼓勵他們要有勇氣走出困境。儘管家境不富裕，臨別時阿嬤總是招呼他們帶走一些吃的，還時常塞上幾元人民幣。阿嬤八十歲那年，兒孫計畫相聚廈門為她慶生，阿嬤謝絕了；她悄悄請教會一名姊妹縫製了一套淺藍色壽衣，用白綢布包好，收藏在大衣櫃。

熬過動亂的文革十年，已是九十高齡的阿嬤不忍七十歲的二姨再受凌辱，決意帶她來美國；當時中美尚未建交，只能先到香港，再向美國駐香港總領館申請。從廈門到香港，交通非常不便，阿嬤只背了一個背包，裡面除了換洗衣服，還有她那套壽衣和一雙出嫁時穿的木底紅繡鞋。

當我三十多年前來美國時，阿嬤已近百歲。那一年，讓我們一家驚喜萬分的是，阿嬤收到白宮來信，祝賀她百歲生日，時任雷根總統還親筆簽名。一輩子從不過生日的阿嬤，在異國收到美國總統的祝壽，還冠以出嫁前的娘家「康」姓，讓聽慣「陳牧師娘」稱呼的阿嬤開心不已。

阿嬤一百零三歲安息主懷，我們常到紐約市郊陵園，在大樹如蓋濃蔭、蔭下幽花芳草裡緬懷她。

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