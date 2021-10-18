上世紀末，我來美國 後，就向遇到的教會人士打聽：「美國有個美以美教會嗎？」得到的回答都是沒聽說過。後來從維基百科得知：「美以美會是一八四四年至一九三九年在美國北方的衛理公會所使用的宗派名稱。該會屬於基督新教一個較大的宗派——衛斯理宗。」從文字上看，一九三九年後，就不再有美以美會了，但實際上直到一九四八年底，在中國 仍有教會用「美以美」活動。

一九四七到一九四八年，我在江蘇省如皋師範讀書，在該校西部約半里許，有一所美國的基督教堂。如皋的這所教堂十分低調，是一組與周邊民居一樣的平房，門口掛一塊長木牌，上面有「基督教美以美教會」等字，卻沒有看到聖像雕塑 與十字架。

我生長在鄉下，天主教、基督教是聞所未聞。小學畢業後隻身到縣城，還沒有完全適應城市環境，雖然從教堂門前的青磚路走過幾次，也看過外國人和中國人進出，總覺得神秘而不敢停下來向裡張望。

一個周日上午，我跟幾個同學到校外閒逛。走到教堂附近時，看到人們往裡走，有人還夾著一本厚厚的書。有同學提出：「我們也跟進去看看。」裡面是個大房間，像個中學教室，中間是走道，兩邊各放了十幾張長椅，有七、八十個座位。每張椅背後面還放了一本書，我坐下後隨手翻看，原來這就是聖經，開篇的「創世紀」引起我很大興趣，看了半個多小時。

人漸漸多起來，悅耳的琴聲響起，才注意到前面有一架風琴。幾首樂曲以後，有人領唱歌曲。接下來主持人走上講台，像語文教師上課引經據典、詳細解說，雖然我出於禮貌正襟危坐，大概由於經歷和境遇所限，他講的內容我完全聽不懂。講課結束後，有工作人員拿一個帶著長柄的網兜，在每排座位前伸一下，人們就將準備好的錢投進去。

這次參加美以美教會的禮拜，印象最好的是悅耳的音樂，我聽慣鑼鼓和嗩吶的耳朵接觸到悠揚、舒暢的樂曲聲，就好像聽到仙樂一樣，很希望有機會再來聽聽。但是那個收捐款的方法太笨拙了，網兜伸到我們面前再縮回不過幾秒鐘，我們不知所措，感到尷尬和羞慚，以後再也沒有進去過。

五十年後，我探親來美，找到一本聖經，不但讀完創世紀，還將整本聖經包括新約、舊約，從開頭到最後一行，都恭讀一遍。