我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神棄之地的肉票危機：美加傳教士「海地黑幫綁架案」

F-1簽證失效 中國50留學生遭美大學強制驅離

在美以美教會

劉振墉

上世紀末，我來美國後，就向遇到的教會人士打聽：「美國有個美以美教會嗎？」得到的回答都是沒聽說過。後來從維基百科得知：「美以美會是一八四四年至一九三九年在美國北方的衛理公會所使用的宗派名稱。該會屬於基督新教一個較大的宗派——衛斯理宗。」從文字上看，一九三九年後，就不再有美以美會了，但實際上直到一九四八年底，在中國仍有教會用「美以美」活動。

一九四七到一九四八年，我在江蘇省如皋師範讀書，在該校西部約半里許，有一所美國的基督教堂。如皋的這所教堂十分低調，是一組與周邊民居一樣的平房，門口掛一塊長木牌，上面有「基督教美以美教會」等字，卻沒有看到聖像雕塑與十字架。

我生長在鄉下，天主教、基督教是聞所未聞。小學畢業後隻身到縣城，還沒有完全適應城市環境，雖然從教堂門前的青磚路走過幾次，也看過外國人和中國人進出，總覺得神秘而不敢停下來向裡張望。

一個周日上午，我跟幾個同學到校外閒逛。走到教堂附近時，看到人們往裡走，有人還夾著一本厚厚的書。有同學提出：「我們也跟進去看看。」裡面是個大房間，像個中學教室，中間是走道，兩邊各放了十幾張長椅，有七、八十個座位。每張椅背後面還放了一本書，我坐下後隨手翻看，原來這就是聖經，開篇的「創世紀」引起我很大興趣，看了半個多小時。

人漸漸多起來，悅耳的琴聲響起，才注意到前面有一架風琴。幾首樂曲以後，有人領唱歌曲。接下來主持人走上講台，像語文教師上課引經據典、詳細解說，雖然我出於禮貌正襟危坐，大概由於經歷和境遇所限，他講的內容我完全聽不懂。講課結束後，有工作人員拿一個帶著長柄的網兜，在每排座位前伸一下，人們就將準備好的錢投進去。

這次參加美以美教會的禮拜，印象最好的是悅耳的音樂，我聽慣鑼鼓和嗩吶的耳朵接觸到悠揚、舒暢的樂曲聲，就好像聽到仙樂一樣，很希望有機會再來聽聽。但是那個收捐款的方法太笨拙了，網兜伸到我們面前再縮回不過幾秒鐘，我們不知所措，感到尷尬和羞慚，以後再也沒有進去過。

五十年後，我探親來美，找到一本聖經，不但讀完創世紀，還將整本聖經包括新約、舊約，從開頭到最後一行，都恭讀一遍。

美國 中國 雕塑

上一則

西班牙風情美食Tapas

下一則

秋天的安排

延伸閱讀

阿邁教會我的事（上）

阿邁教會我的事（上）
地產迷思 兒子不可依賴 財產怎安排？

地產迷思 兒子不可依賴 財產怎安排？
法天主教會醜聞案報告：修女拿十字架性侵少女

法天主教會醜聞案報告：修女拿十字架性侵少女
法天主教會爆長年性侵兒童醜聞 教宗：感到羞恥

法天主教會爆長年性侵兒童醜聞 教宗：感到羞恥

熱門新聞

蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。美聯社

班克西「在垃圾桶裡的愛」將拍賣 估價高達548萬美元

2021-10-14 10:29
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

2021-10-11 02:35
英國知名塗鴉藝術家班克西（Banks）作品「垃圾桶裡的愛」，今天在倫敦以1858萬英鎊（約2560萬美元）的天價落槌，不僅刷新班克西作品拍賣價紀錄，也遠超出會前估價。美聯社

班克西半毀作品「垃圾桶裡的愛」 1858萬英鎊天價落槌

2021-10-15 11:48
陳佳蕙／圖

閒居之趣

2021-10-13 03:02
軟體公司Salesforce執行長班紐夫。（美聯社）

支持員工搬離德州 Salesforce執行長推「新資本主義」

2021-10-17 00:53

超人氣

更多 >
廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生

廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬