一九四一年抗戰時期，我在陪都重慶上小學，曾與同學養蠶，既有趣味又增廣見聞，雖然已相隔八十年，依然歷歷可數。唐朝詩人李商隱用「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」道盡相愛的真情，也忠實表達蠶的生態。我在養蠶過程中看到蠶的演變，包括產卵，幼蠶孵化，成長後變蛹，四十天由蛹化蛾，才完成一個循環。

當年經濟落後，生活枯燥，同學們在課餘養蠶調劑，我也被吸引；鄰座同學送我一張布滿淺黃色蠶卵的紙樣，我按吩咐把它裝在紙盒內，在適宜的氣溫下孵出許多幼蠶，黑褐色，多毛，如小螞蟻，但運動力弱。幼蠶出生後數小時就會吃蠶葉，進食量大，晝夜不停進食，每天至少餵食三次，所以生長很快。

我家住處附近很少桑樹，不得不走到十里外的鄉村採桑葉；有農戶養的惡犬狂吠，不敢內進，就轉往別處。桑葉摘回家後，用軟布小心擦拭，然後放入布袋保存；那時沒有電冰箱，保存期短，所以一次採集太多也浪費。新鮮桑葉一變乾枯或泛黃，蠶兒就不喜歡吃，因此把桑葉放入養蠶盒中時，要防止乾燥。

幼蠶在足夠的桑葉餵養下飛快成長；當蠶體色變淡，食欲也開始減退以至完全停止進食，此時我發現蠶吐出少量蠶絲包裹自己，固定不動，生態上稱為「蠶眠」；脫皮一次，進入另一齡期，經過四次脫皮的蠶，進入五齡末期，絲已成熟。此時排出的糞便變硬且為葉綠色，進食量減至最少，胸部透明，繼而完全停止進食，蟲體也縮短，頭部昂高吐蠶絲，不斷擺動尋找結繭場地；看到蠶的這種動態，我就把熟蠶放到大紙盒或蘿筐內，讓其吐絲結繭。

眼看快要吐絲的蠶脖子發亮，吐絲編織成一個排列整齊的梭狀線圈，每織二十多個線圈才轉動體位，然後繼續編織；結成的繭兩頭粗，中間小，如此經過兩天，蠶繭結成，成語「作繭自縛」由此得名。蠶繭顏色有黃的、白的、淺藍色的，這是養蠶戶最高興的時刻，將蠶繭作為商品投放市場，希望獲取豐厚利潤 。

我曾試圖體驗一下抽絲剝繭，由於沒有在十五天內用沸水浸蠶繭片刻，使蠶蛾熱斃，以致繭內蠶蛹發育成蠶蛾，破繭而出，這種已被咬破的繭絲線變短、不完整，不能販賣。後來我請教別人，先煮一鍋沸水，把繭放入水中浸泡五分鐘、再用筷子在水中攪拌然後提起，就會有一根絲纏在筷子上，把這根絲繼續纏繞直至絲盡為止。據說一個優質蠶繭，可抽出長度一千米的蠶絲。

通常在結繭後第四天，繭內蠶蟲發育成蠶蛹，其體形像紡棰，分頭胸腹三段，呈土褐色，如果繭經沸水處理過，蠶蛹則已死亡。我曾經將經沸水處理過的一百多個蠶繭取出蠶蛹，送鄰居做菜用，因為我不喜歡蠶蛹的味道。在趁墟集市時常見到有小販賣蠶蛹，據說蠶蛹含豐富蛋白質，營養價值高，光顧者眾多。

儘管我已用沸水處理過大部分蠶繭，但仍留下小部分傳宗接代，蠶繭內的蠶蛹經過兩周發育變成蠶蛾，破繭而出，外形像蝴蝶，全身披白色鱗毛，雖有小翅但無飛行能力。破繭而出的蠶蛾分雌雄，經過交配後，雌蛾產卵，雄蛾則死亡。

我預先在放蠶蛾的紙盒內，用一張薄紙墊底，讓其產卵，每隻受精雌蛾約產卵五百個，我也將布滿灰黃色蠶卵的薄紙分送給喜歡養蠶的同學，作為別人助我養蠶的回報。