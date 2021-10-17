小時候住在天津大直沽兩間舊平房，是一九三七年洪水 後，爺爺在倒塌的房屋原址上翻蓋的；屋裡的地面灰不溜秋，只能掃，不能擦，一年四季都返潮反鹼。說是紅磚鋪的，只有在地上敲核桃 、砸釘子時，才能看見硌出的一點兒紅色。一九六八年，我家的地面換成風靡一時的砸焦子。

焦子，就是燒焦的爐灰渣子，凡是有鍋爐房的地方都有。有一天，父親用平板車拉來好多爐灰渣子，黑乎乎的，堆在大街房根下面，還借來一個用木棍支撐的大篩子。晚飯後，他換上舊衣服、戴上套袖就去篩爐灰，把篩好的爐灰放進竹筐裡。差不多一個月不停地拉爐灰、篩爐灰，篩出的爐灰起碼兩層竹筐，像一堵牆。

石灰不好買，要拿著房契，證明住的是私產房後，由建材商店開票 ，到很遠的第二煉鋼廠自己去拉；必須在周日，那天料場停產。我爸把平板車兩頭用鐵片圍上，帶著我哥去拉石灰；石灰可不是成堆的到那就可以裝，要自己撿。料場到處都是散落的大大小小石灰塊，有白石頭的不能要；爸爸在一個地方大塊兒小塊兒都撿，我哥則四處跑，專揀大塊的，料場廠房裡有傳送帶，他爬進去撿的都是大塊的。裝了滿滿一車過秤交錢，很便宜。

石灰拉到家裡，要淋成石灰膏才能用。先挖個長方形的坑，用草席、油氈鋪墊好坑底和四周，在坑角架個細眼篩子；旁邊是水缸，石灰倒進水裡滋滋地冒煙嗆人；爸爸用鐵杴不停地攪拌，然後拿鐵舀子把白灰水往篩子裡倒。

坑裡的石灰水滿了就停，第二天水滲得差不多了，接著挑水淋灰，每天還要把缸裡的渣子倒在灰坑旁邊。十幾天過後，白灰膏發好了，細膩得像嫩豆腐。

家裡地面的磚都清走了，而且往下又挖了一寸厚；父親把爐灰和白灰膏摻在一起，倒水和好，勻稱地鋪在地面上，哥哥在屋牆靠地面處彈上水平線，水平線上釘釘子拴線繩，然後開始砸。

砸的工具很簡單，就是在一塊比整磚大一些的方木墩上釘一個木把，然後蹲在地上一下一下用力地夯砸。爐灰渣子不存水，灰漿都在下面，必須反反覆覆地砸，把灰漿砸出來。

剛開始地面都是黃豆大的顆粒，砸過幾遍之後，滲出一層灰漿，接著就是撒水泥粉壓平了。那時候，買水泥也要到房產管理處開證明，兩間屋可買一袋水泥。

別看哥哥只有十四、五歲，活細，蹲在木板上，每次撒上巴掌大的水泥粉，一寸一寸壓平後，撒一把再壓；壓好一大塊趕緊蓋上麻袋片噴水保溼。

幾天後，看著新換的地面，全家人都倍感新鮮；地面平整乾淨，屋裡顯得明亮多了，爸爸也開始拿墩布擦地了；我們有時候光著腳就在地上走來走去才再上床，父母也不叨念了；而且地面乾淨了，我們再也不往地上砸東西。

但是過了一年，地面拱起幾個小包包，父親皺著眉頭到處找，仔細看，說是鏟石灰膏時，帶進了生石灰小顆粒，被它頂起來的。不久，小包包裂開，形成一個小坑，地面有幾處麻點。畢竟水泥太少，地面慢慢開始返潮，牆角照樣反鹼。

改革開放後，一九七九年我哥結婚時，徹底換成了水泥地面。現在我們都住樓房，地面除了瓷磚就是地板，還有地毯。砸焦子地面，真成了遙遠的記憶。