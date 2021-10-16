老圈樓市場曾在我的家鄉——遼寧省撫順市名噪一時，現下雖然已消失三十餘年，但提及它的名稱，當地民眾還像當年一樣津津樂道，並能脫口說出它的方位：老圈樓市場坐落新撫區六道街中和路北側。

老圈樓市場是日偽時期留下的建築，由四棟陳舊的L型二層磚體樓房排列組成，樓房間距處形成東南西北四個進出口，圈樓占據一個街委面積。一樓是副食品、百貨商店及糧站，為當地民眾提供日常生活所需。二樓為明樓梯、外走廊，住著幾十戶黎民百姓。老圈樓市場是當地的商貿中心，不光街道區域百姓鍾情眷戀、頻繁光顧，外城區的民眾也時常造訪觀光 購物。

我家距老圈樓市場僅有二百米之遙，且圈樓二樓住著我的幾個要好同學。上世紀六○年代末、七○年代初，我幾乎每天都要造訪老圈樓，一來去菜場商店為家裡買菜購物，二來上同學家一起學習玩樂。

圈樓菜市場蔬菜 當時特別短缺，一輛馬車蔬菜剛卸下，人們便一窩蜂衝上去搶購。我年少個子矮，便與幾個圈樓同學聯手組成一個買菜小組，合力推一名高個子同學衝到菜棚前，依次為每個同學購買所需蔬菜。深秋，菜市場成為越冬蔬菜購買地，也變成我與夥伴的遊樂場。

我們揹著布口袋，手持鐵絲長鈎，不停穿梭白菜垛前後拾菜幫，之後扛回家扔到倉房頂上晾曬，以備來年開春食用。冬季寒冷，豆腐晉升居民主打副食，每天早晨五、六時上市，且憑票限量供應。為買豆腐，我多次穿大棉襖、戴棉帽子、圍厚圍巾、戴大手悶，拂曉時分「全副武裝」到菜場排號站隊，買回幾塊企盼的熱豆腐。

有人說，老圈樓一樓西北角地區糧站，是一座神聖迷人的宮殿；的確，每個月第一天，糧站還沒開門，兩個窗口前便排起等候購買糧食的人流。物資匱乏年代，普通人家食糧大都捉襟見肘，我家七口人，男孩子多，糧食更顯不足。所以一進新月分，母親就領著我和大弟奔往糧站，買回幾斤大米、白麵和幾十斤高粱米、玉米麵。

為了能多購一些糧食，母親曾偷偷買糧票，讓我拿著糧票及錢款到糧站換回二、三十斤玉米麵。記得有個月，全家人幾乎未吃到豆油，我和弟妹追問母親：「這個月沒買油啊？」母親感傷回答：「我用豆油和鄰居換玉米麵了。」

人們想方設法買糧時，劉家大小子也做出一件大事：將糧證上買完糧食的數字塗抹掉。事件起因簡單，劉家男主人在礦井瓦斯爆炸中喪生，劉家女主人帶著五個子女艱難度日；身為老大，劉小子看到弟弟妹妹時常爭搶玉米麵窩頭，便想出塗改糧證的拙劣辦法。當他僥倖到糧站購糧時，糧站人員當場識破詭計，將他連推帶搡押回劉家大院。

我曾嘆曰，既然糧站像宮殿，那麼老圈樓東北側的百貨商店就是一條美麗多彩的畫廊；畫廊裡擺放琳瑯滿目、五光十色的日用品，如同強力磁鐵一般，吸引我和夥伴們，每天上下學特意在商店裡遊走。

一次花大錢的經歷至今深刻銘記；升小學二年級，一個要好同學穿上嶄新的「大邊鞋」；從小穿解放黃膠鞋長大的我，眼饞得當即跑回家向母親討。母親聽了皺起眉頭：「這個月錢緊，下個月再買吧。」我一聽差點急出眼淚，馬上使出軟磨伎倆：不吃飯，不睡覺，吭吭唧唧鬧騰小半夜。母親無奈，唉聲嘆氣拿出兩元八角錢。第二天一早我連跑帶顛進了百貨商店，白邊黑幫的大邊鞋讓我歡喜風光了春夏秋。

上世紀八○年代末，老圈樓市場隨地區房屋大面積改造消失了，我描述的圈樓市場成為四十年前的輪廓模樣。城區舊房動遷改造後，站起了一排排彩色樓房，其間夾雜學校、醫院等公用設施，並在老圈樓副食店遺址預留一處商業門市，仍取名圈樓市場。

我第一次回國返鄉，特意前往瞧了新圈樓市場姿容；新圈樓市場坐落在兩棟七層住宅交接處底層，時值寒冬臘月，我尋覓半天才找到入口。進入場內，立時感到霧氣瀰漫、光線微弱，室內面積、形狀與此樓樓基一樣，雖然櫃台排列商品齊全，但顧客卻稀稀寥寥，沒有一點老圈樓市場的龐大輪廓、簡約結構及素雅內涵。

今昔對比，我愈加喜愛留戀老圈樓市場。