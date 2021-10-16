小時候我曾跟著父親去趕過多次早市，頭一次印象頗深，如今七十多年過去了，還能記得一些。

那是秋後的一天，天還沒亮，父親就叫我快快起床跟他去趕早市。我從床上起來，眼睛還沒睜開，不耐煩地說：「趕什麼早市啊，我還沒睡醒呢！」父親說：「去晚了就買不著好貨了；咱現在就去，到那裡先喝碗熱黏粥，吃個肉燒餅，然後再去買東西。」

我一聽父親說去早市喝黏粥、吃肉燒餅，就顧不得睡醒沒了，因為帶芝麻的肉燒餅實在是太好吃了。我立即下床穿衣穿鞋，跟父親直奔城外三、四里地的早市。

到了那裡，雖然天還很黑，可是已人聲鼎沸。我們先到小吃攤多的街頭找了一家燒餅鋪，裡邊吃飯的人很多。

我們進去要了兩碗鹹黏粥和兩個剛出爐的肉燒餅，找個小板凳坐下，邊喝邊吃。油、鹽、蔥、薑熗鍋的小米 糊黏粥裡，有菠菜、粉條、花生米、豆腐條等多種小料，喝起來鹹裡透香；肉燒餅皮酥餡多，咬一口滿嘴溢油，實為解饞果腹之美食。

吃喝完畢走出燒餅鋪，天已漸亮，只見四鄉八疃的人，推車的、挑擔的，把新鮮菜蔬肉蛋、鮮魚活蝦、新捕打的野兔等農副產品運送到市上，各自在城牆下的月河南 側、大街兩側及附近路段上，擺開售賣。

除了自產自銷、價格便宜的新鮮蔬果，也有一些商販售賣日用雜貨、炒貨、糕點、糖果等。趕早市的男女老少各色人馬，摩肩接踵，各取所需，叫賣聲、殺價聲不絕於耳。

父親看到攤上的柳葉魚不錯，沒還價買了一百個（柳葉魚論百計價），還買了兩把子雞蛋 （十個為一把子）；我們又去了賣瓜菜的地方，買上了一砲地瓜（約二十市斤為一砲）和兩個鮮葵花頭。這時早市的人都已吃飽喝足，該賣的東西賣了，該買的東西也買了，便逐漸散去。

這會兒可能才早上七時多，剛剛還熱鬧繁忙的早市，剎時變得清靜了許多。我們也已收拾完置辦好的貨物，我幫父親拿著幾樣零碎的東西，走在回家路上，看到父親揹在前胸後背上的那一「砲」地瓜，至今記憶猶新；那是農民把剛出土、還帶著鮮活蔓子的地瓜分為兩提，用蔓子連結在一起的，約有二十市斤。這種賣法看似原始，買者揹在肩上卻很方便。

早市，是部分上市者的早餐大飯堂；也是農副產品的銷售地，每天都有鮮活食材，堪稱是城裡居民的大冰櫃。早市對城鄉互通有無、提升生活質量和生活水平，發揮重要作用。

即使超市遍地的今天，早市仍然擁有強大的生命力。