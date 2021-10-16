《老物件情懷》兩美元紙幣

2美元的背面，獨立宣言畫作。

二美元紙幣在一八六二年開始生產，到一九六六年停產；又在十年後，也就是美國 建國二百年後的一九七六年重新生產。二美元的正面人像是美國總統湯瑪斯傑佛遜，背面則是約翰特朗布的畫作「獨立宣言」。

二美元鈔票是流通量最低的鈔票，因此發行量極低，似乎只有百分之一的美元鈔票是二美元；因為罕見，似乎成為收藏品之一。其實在一九二九年前，二美元鈔票被當成大面額鈔票，因此發行量比現代高多了。現因使用率低，市場中的自動販賣機和自動結帳系統也不接受二美元紙幣；在一九七六年恢復生產後，現主要作為聯邦儲備券。

我也有一張一九七六年發行、號批次的二美元紙幣（見圖）。這張二美元紙幣一直存放在我的舊皮夾裡。談起它的由來，得回溯到一九七八年尾聲，當時我任職在一個規模不小的石油 鑽探工具公司，年終時的存貨盤點，我們部門的績效高；人事部代表公司發給每人一張二美元做奬勵，用這張貨幣炫耀它在經濟蕭條時期的影響力。那時新聘的員工都有一天的講習，記得人事部經理說了這段公司的歷史。

一九二九年經濟大蕭條 ，百分之九十左右的公司倒閉。這時我所在的公司也面臨很大的衝擊，但老闆很有智慧地扭轉局面：老闆變賣了一些家產，給客戶們寫信請求支持。當時郵票三分錢，老闆隨信夾了二美元紙幣，那時二元可以買很多東西，算是大面額鈔票。老闆的換位思考，讓這二元放大了友好的人際關係，客戶們紛紛回信給予訂單支持。這能捨得花錢（二美元）的舉動，使公司起死回生，至今仍營運良好。

這二美元的故事使我終生受益，我學習到在困境中自怨自艾無益，要換位思考，能捨才能得；這二美元我會好好保存下去。