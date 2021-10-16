我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

《老物件情懷》兩美元紙幣

文、圖／秀綠
2美元的背面，獨立宣言畫作。
2美元的背面，獨立宣言畫作。

二美元紙幣在一八六二年開始生產，到一九六六年停產；又在十年後，也就是美國建國二百年後的一九七六年重新生產。二美元的正面人像是美國總統湯瑪斯傑佛遜，背面則是約翰特朗布的畫作「獨立宣言」。

二美元鈔票是流通量最低的鈔票，因此發行量極低，似乎只有百分之一的美元鈔票是二美元；因為罕見，似乎成為收藏品之一。其實在一九二九年前，二美元鈔票被當成大面額鈔票，因此發行量比現代高多了。現因使用率低，市場中的自動販賣機和自動結帳系統也不接受二美元紙幣；在一九七六年恢復生產後，現主要作為聯邦儲備券。

我也有一張一九七六年發行、號批次的二美元紙幣（見圖）。這張二美元紙幣一直存放在我的舊皮夾裡。談起它的由來，得回溯到一九七八年尾聲，當時我任職在一個規模不小的石油鑽探工具公司，年終時的存貨盤點，我們部門的績效高；人事部代表公司發給每人一張二美元做奬勵，用這張貨幣炫耀它在經濟蕭條時期的影響力。那時新聘的員工都有一天的講習，記得人事部經理說了這段公司的歷史。

一九二九年經濟大蕭條，百分之九十左右的公司倒閉。這時我所在的公司也面臨很大的衝擊，但老闆很有智慧地扭轉局面：老闆變賣了一些家產，給客戶們寫信請求支持。當時郵票三分錢，老闆隨信夾了二美元紙幣，那時二元可以買很多東西，算是大面額鈔票。老闆的換位思考，讓這二元放大了友好的人際關係，客戶們紛紛回信給予訂單支持。這能捨得花錢（二美元）的舉動，使公司起死回生，至今仍營運良好。

這二美元的故事使我終生受益，我學習到在困境中自怨自艾無益，要換位思考，能捨才能得；這二美元我會好好保存下去。

2美元的正面人像，湯瑪斯傑佛遜總統。
2美元的正面人像，湯瑪斯傑佛遜總統。

大蕭條 美國 石油

上一則

這就是我

延伸閱讀

金山千禧大廈成斜塔 修復工程有望繼續

金山千禧大廈成斜塔 修復工程有望繼續
購物怪癖敗光1.5億家產 尼可拉斯凱吉醉後像流浪漢

購物怪癖敗光1.5億家產 尼可拉斯凱吉醉後像流浪漢
8.3萬美元買到空畫框…博物館傻眼

8.3萬美元買到空畫框…博物館傻眼
影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦

影／他們收購舊ATM機 艱辛「挖寶」內藏大疊鈔票發財啦

熱門新聞

蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51
林崇漢∕圖

俠義的上乘功夫

2021-10-09 03:02
這幅畫作從「氣球女孩」改名為「在垃圾桶裡的愛」（Love is in the Bin），將在蘇富比（Sotheby's）現代藝術拍賣競標，預估拍賣價格將達到400萬到600萬英鎊（548萬元到823萬美元）。美聯社

班克西「在垃圾桶裡的愛」將拍賣 估價高達548萬美元

2021-10-14 10:29
蘇富比宣布拍賣王家衛創作的首件NFT作品「花樣年華 – 一剎那」，隱藏「花樣年華」首天拍攝的絕密劇情。(圖:澤東電影提供)

「花樣年華」NFT拍出55萬美元 毛片洩張曼玉仙人跳劇情

2021-10-11 02:35

密碼慘案

2021-10-12 02:00
陳佳蕙／圖

閒居之趣

2021-10-13 03:02

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差