《老物件情懷》父親的無奈

已經作廢的關金券。

民國四十一年（一九五二年），我從屏東高中畢業。畢業前二個月，父親與我懇談，他說：「兒子，你在學校讀書成績還算不錯，理應進大學的，但是我們家經濟狀況很清苦，你讀大學我們可能負擔不了。」

初到台灣 ，父親在屏東糖廠擔任土木工程師，繼母是小學老師；哥哥那時就讀於高雄工職，還有兩位妹妹念書都要花費，著實無法應付我念大學的開銷。

父親建議我，盡可能選擇不需花費的大學。那個年代台灣只有三所大學：台灣大學、師範學院與台南工學院，其中只有師範學院不需要花費。此外，軍事院校也是不用花費的，而且管吃管住。

高中同學考上空軍學校，報到時帶我一起去試一試，沒想到第一關體檢我就被拒於門外了，因為我戴近視眼鏡；同樣的，兵工學校我也吃了閉門羹。

至於三所大學，當時是分開招考的，我必須一所一所去報名考試。師範學院和台南工學院我是備取，一個多月後台大放榜，我考上了。這原應是全家高興的大事，然而父親一點開心的神色都沒有，問我：「我們在台北沒有親友，你念台大要住哪裡？生活費怎麼辦？」我心想「窮則變、變則通」，就單槍匹馬去台北探尋出路；早上六時在屏東火車站上車，晚上七、八時才抵達台北。

在台北多處折騰都無結果，最後只好硬著頭皮去台大校總區，闖進總務室見到張姓總務長，這真是上天给予的恩典，張總務長竟是同鄉江蘇如皋人。我告訴他，我剛考上台大，但家裡很窮，如果沒人幫忙恐怕無法就讀。這位總務長查看我的考試成績後說：「同鄉裡考進台大，你大概是第一人。」

他安排我住進台大校園後方接近山腳下的第八宿舍，幫我申請到工讀獎助金，一個月六十四元台幣。這獎助金不僅讓我免繳學費，也大致可支付一個月的伙食費，讓我完全不用花父母的錢，即可在台大讀書生活。

回到屏東馬上稟告父親已有獎助金支援。就在開學前二周，父親又找我長談，「我並不是不想照顧你，我從你們出生以來，就一直在為你們存錢。」他拿出一本從大陸帶到台灣的陳舊存摺，和一些已經作廢的法幣和關金券，感嘆說：「這些都是為你們準備的。」父親一連串嘆息，我抱著父親的膝蓋落淚。

八年抗戰前，國民政府的法定貨幣 是法幣，父親為我們準備的教育基金最早就是法幣；但對日抗戰至國共內戰期間，通貨膨脹 、貨幣貶值，父親銀行存款就愈來愈不值錢。關金券也是一種貨幣，全名「海關金單位兌換券」，但隨著法幣貶值，關金券也不值錢，最後都被政府取消。

一九四八年，政府將法定貨幣改為「金圓券」，要老百姓交出法幣換金圓券；沒想到次年金圓券失敗，政府改發行「銀圓券」，但施行沒多久又垮了。國民政府撤退至台灣前十餘年，貨幣制度一改再改，通貨膨脹持續惡化，市場買東西一日數價。記得我寄信的郵資，剛開始貼在信封上的郵票只要幾毛錢，後來漲到一、二元，最後郵局根本來不及印郵票，就用蓋章在信封上載明郵資，已經到數千元的地步。而父親每隔半年一年，都要把存摺拿到銀行換成新幣制，到最後存摺裡金額雖有幾百萬元，但銀行行員告訴他，這些還不夠付手續費。

因此，在遷台前，父親為我與衆兄妹累積的存款全化為烏有。北上台大念書前的長談，父親翻開塵封的存摺，與早已作廢多年的法幣與關金券舊鈔，也只能成為我留做紀念的收藏物。我可以體會父親的關心與無奈，我不會怨懟任何人，只能收拾行囊，準備赴台大一闖未知的人生。