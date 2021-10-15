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小學珠算課

劉良昇

九月底，在我們同屆屏東師專附屬國民小學的群組內，有同學提到小學上的珠算課，引起同學們迴響；這股討論熱潮，還提及一位已離開我記憶四十年的珠算恩師李老師。

剛升入小學三、四年級時，珠算教學界頗負盛名的李泰然老師進我母校執教；頭一堂珠算課，微胖身材、有張大圓臉、堆滿微笑的李老師，在講桌上放了一副立式講學用的大型算盤，開啟我們往後與李泰然老師，藉著算盤的親密互動。

人類歷史上，全世界存在許多不同款式的算盤，發明和起源仍是眾說紛紜，莫衷一是。不過據信中間有一條橫梁的算盤，是中國人的老祖宗發明，並在東亞的儒家文化圈內廣為使用；這個被橫梁隔開為兩部分的算盤，上半部每顆算珠代表五，下半部每顆算珠代表一。

我曾在台灣地區不同的店鋪內，見過上二下五（橫梁上有二顆算珠，下有五顆算珠），上一下五和上一下四，三種不同規格的算盤。李老師第一堂課，就是要我們認識和使用「上一下四」的標準算盤。

李老師先從珠算的加法示範，當時每一學個生都被要求先從練習一加到二十，再進階到五十，最後到一百，還要計時記錄；這種做法既要求珠算運算準確，也要兼顧速度，同時讓我們熟練指法基本功。

年級群內的某位同學自首，在四十多年的光陰飛逝後，他對珠算的認知只剩下一加到一百等於五〇五〇，這樣的「直白」不免受到其他同學揶揄，但這也是當年李老師嚴格要求下所厚植的堅實根基。

當我們的基礎功力增加，李老師就鼓勵我們參加珠算檢定考試，從珠算五級開始，逐級往四級、三級挑戰。我依稀記得當年的三級檢定開始有心算測試，再往上還有傳票運算等。

我對珠算沒有特別的興趣，當時通過最基本的五級檢定，本來想隨大流繼續征戰四級，結果一場闌尾炎手術打壞我的計畫，對更上一層樓就意興闌珊了。

而「拾級而上」的同學們，配備愈來愈先進，有的買了算盤粉，有的還將普通算盤升級成配置「算珠自動復位功能」的高級算盤，讓我對這個算盤設備衍生出的產品創意嘖嘖稱奇。

多少年後，當我剛拿到工程碩士學位回台找工作時，弟弟硬是要我前往長榮公司總部應徵，見識一下這個僅招聘「應屆畢業生」、且具有特殊企業文化的商業帝國。結果我在只有十分鐘筆試的數學考題中，赫然發現必須回答五題「直式」的加法問題，猶記得每道直式加法題約有十五項左右；這堪稱是自小學畢業後，在正式場合中頭一回遇見珠算或珠心算模式的數學題目。

當同學們還沉醉在回憶學習珠算時的時光，一名現在擔任老師的張姓女同學提到，李泰然老師的孫子曾受教於她並於去年畢業，隨後補充了一句：「李泰然老師已於多年前過世了。」

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