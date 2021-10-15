小時候我穿過「開襠褲」，也叫「丫襠褲」，媽媽說我從一歲多開始穿到三歲多。初中時我寫過一篇「穿丫襠褲的快樂」，老師在作文講評課時當範文在班上讀了，課堂發出一片笑聲。老師說我寫得真實，但不提倡文中說的「隨意大小便」的快樂。

那是在民國時期的一九四五年，我已二歲多，同不少小伙伴穿著丫襠褲在一起跑跳、玩耍，露出小雞雞、小屁股也不在乎。有一次，我們在教堂前的花園躲貓貓，我一不小心摔了個狗吃屎，臉摔破皮別說，小雞雞也被一根小樹枝畫出一道血痕。

那時我穿的丫襠褲總是垮下來，有一次在公園與伙伴們追一隻紅蜻蜓，我加速跑上去，伸手抓在樹枝上的紅蜻蜓時，丫襠褲突然掉在胯間，拌住雙腿；平常跑著跑著，丫襠褲也會突然鬆下來。後來，市面出現一種「油行帶」，油行帶捲成大碗似的餅狀，掛在挑擔的竹扁擔和木架相連的支架上；主人搖著波浪鼓，在小街小巷子裡，和那些賣打米糖的、補鞋補鍋的師傅們一路吆喝，那一餅油行帶隨著挑擔的節奏輕輕擺動。

油行帶是純棉紗織、中空、筷子粗、白色、圓形，帶子上有一根鮮艷的藍色或深紅色細線織在裡面做點綴。我的丫襠褲繫上油行帶，可以把褲帶鬆一鬆，也可以緊一緊。有了油行帶後，小伙伴的丫襠褲都換成油行帶，大人們穿的鍞襠褲也用油行帶。當年油行帶是一百元一尺，那時的一斤大米只要一百五十元，算來也並不便宜。

我三歲半時，吵著不願穿丫襠褲了，媽媽就讓我穿鍞襠褲試試；褲子是用布條做的鬆緊帶，帶子縫進褲腰上，穿上後走路不舒服，下身繃得緊緊的，尿來得急時，解不開褲腰帶，褲子就被尿溼；我不會打蝴蝶結，有時把帶子繫成死結，只好還是穿開襠褲。

穿丫襠褲想拉尿，不管在哪裡隨便拉就是；我們常到天主教堂花園玩耍，一發現神父從教堂走出來，我們就趕快跑，有的躲在密密的矮樹叢。教堂有一個西班牙劉神父，一個美國 董神父，我們常和媽媽進教堂讀經，神父都認識我們，看見我們在花園玩耍，只是和氣地要我們去廁所大小便。教堂的廁所整齊乾淨，可是大人交代：「小孩子要大人陪著才能去廁所，不小心會掉在茅坑。」

我四歲多了才與丫襠褲告別；到了九○年代中期，市面上出現一種紙尿褲，漂亮又方便，小孩子漸漸不穿棉布做的丫襠褲了。

如今年輕人聽我們說穿丫襠褲的故事，就說那時的小孩子窮得傻呼呼，笑我們不知道羞。我說丫襠褲的兒時，給了我們老一輩「清純」的記憶。