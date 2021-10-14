人到半百，難免回憶小時候經歷的窮苦日子，特別是與吃有關的往事，時常浮現在腦海。我生於十年浩劫中期，那時三年饑荒已經過去十年了；但每當我們在吃飯時挑肥揀瘦或有所抱怨，父輩們都會提起那三年，並諄諄教導：「有吃的就不錯了。」

我年幼時，媽媽養了幾隻雞，但雞蛋 是要拿去換錢的，平時哪裡捨得自家人吃；只有在我們幾個小孩子過生日時，媽媽會煮兩個雞蛋給小壽星吃。記得我三歲左右，大哥生日那天，媽媽給大哥煮了兩個雞蛋，我死纏爛打也要吃，大哥不肯，就拿著雞蛋跑出家門；我隨後追出去，大哥在前面邊跑邊往嘴裡塞雞蛋，我在後面邊追邊扯著嗓子哭喊。每次家人提起這個場景，覺得又好氣又好笑，又有些傷感。

不僅平時吃不到雞蛋和肉食，小麥粉（白麵）也難吃到，大部分主食還是玉米餅子（包穀餅）；關於豬肉，那時候大家普遍喜歡吃肥肉，吃著香又頂餓；誰家殺豬，大家都認爲肥肉愈多愈好。

我五、六歲時，有一天媽媽難得蒸了幾個白麵饃，還炒了一個有豬肉的菜，但我儘管平時吃不到肉，卻堅決不吃肥肉。那天爸爸逗我，說如果我吃一塊肥肉，就給我一個白麵饃吃，否則我就只能吃包穀餅了。看著鬆軟的白麵饃，我沒有猶豫，挑了一小塊肥肉塞進嘴裡，我想速戰速決，一口就把它吞下去。可肥肉卡在嗓子眼裡，使勁嚥了幾次也下不去；吐出來吧，又捨不得誘人的白麵饃，就這樣僵持了好一會兒，眼淚在眼眶裡打轉，最終還是吐出來了。其實白麵饃也吃到了，但那次經歷讓我終身難忘。

說到白麵饃和小麥，不由得想起著名法國畫家米勒的作品「拾穗」，根據維基百科，該作品反映「農民要讓貧苦人撿拾收割後遺留的穗粒，以求溫飽」一事，從小我就有類似撿拾穗粒的經驗。

我從四、五歲時開始跟媽媽和哥哥姊姊一起去撿麥穗；天不亮就起床，吃點東西填填肚子，媽媽在我們的小胳膊、小腿和小臉上塗些防蚊藥水，就趕緊拎著柳枝籃子或布口袋出發。迷迷糊糊、連走帶跑越過坑坑窪窪來到麥地，天才濛濛亮，麥地裡已經有很多大人小孩的身影。

生產隊前一天收割完這片麥地，今天開放讓大家撿拾，大家都想著早點趕來，生怕晚一步被別人撿光了，連小孩子都知道多撿幾顆麥穗意味著可以多吃一口白麵饃。大家一個比一個手快，腰痠背痛也不願直起腰來放鬆一下，因為動作太快，手指有時會不小心被麥茬或草茬扎傷。與「拾穗」中的「貧苦人」相比，我們是小孩，還沒睡醒就開始撿，還要與上百人比著撿，甚至有時還得躲避插隊知青騎馬驅趕。

八○年代初期開始，生活逐漸改善，但仍然拮据。八○年代中期，我上高中，平時住校，學校食堂很簡陋，基本上就是一個稍大些的廚房，對著戶外開了幾個窗口賣飯食，有點像麥當勞 得來速。早餐一般是白麵饅頭、稀飯，有時會有幾分錢一塊的豆腐乳；中餐和晚餐基本一樣，都是饅頭和一個湯菜，湯菜多半是土豆、白菜或蘿蔔，有時會有豆腐或海帶，偶爾會摻點肉，都是大鍋煮出來的，味道自然不好。

食堂不提供室内就餐，食堂周圍也沒有擋風遮雨的地方，男生們就大剌剌蹲在食堂周圍的空地，三兩下吃完，女生們則端了飯菜回兩、三百米外的宿舍。

我們幾個比較要好的同學搭伙，大家兵分三路去買稀飯或湯菜、饅頭、打開水。在售賣窗口前，有時大家會守規矩排隊，有時會一窩蜂地擠上去，特別是在伙食供不應求的情況下。這時買飯就好比打仗，需要體力、戰術和團隊協作。也有些身高臂長且有幾分蠻力的同學不講戰術，直接從正面突擊，他們可以隔著三、四層人伸展猿臂，奮力抓住窗戶上的鐵柵欄，趁著有人出來的縫隙，像一枚木楔子劈進人群，硬生生將兩邊的人擠開，那場面、氣勢就好比「埃及記」裡神力將紅海分開一樣。就餐時，我們將開水、稀飯或湯菜放在食堂周圍的地上，大家繞著飯菜蹲成一圈，手裡拿著饅頭，輪流用僅有的一、兩個湯匙或筷子撈稀飯或湯菜吃，找不到筷子時，就順手折樹枝當作筷子。

每當想起那時的窘困生活，就覺得當權者應更加著力改善民生，遠離那不堪回首的歲月。