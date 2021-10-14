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《老物件情懷》紫銅筆筒

文、圖／王世云
紫銅筆筒。
紫銅筆筒。

小時候，爸爸一有空閒就坐在連三桌前寫字、看書，桌上放著兩個紫銅筆筒，還有一個黃銅墨盒。筆筒裡有毛筆、蘸水筆、中華鉛筆和紅藍鉛筆。

爸爸是大直沽飲食基層店的會計，負責一個大食堂和四、五個早點部的帳目，默默無聞幹了近二十年。七○年代末，爸爸突然調到區飲食公司做財會科科長，幾年後又調到市飲食公司做集體科科長，又過了幾年，調到天津市審計局。

審計局要出版一本財務專業的書，讓我爸寫了其中幾章；爸爸上過初中，解放初考上天津財政幹部短期培訓班，沒上過大學，全靠平時自學積累。第一次評定職稱，被破格評為註冊會計師，是他那一代親人中，專業技術職稱最高的。

爸爸告訴我，爺爺十三歲簽賣身契，在天津同興利鐵廠當學徒車工，出師後在三條石憑技術掙錢。一九三六年，日本人在天津大直沽小孫莊開設了昌河工廠（天津自行車廠前身），爺爺在眾多競聘者中成為車工工頭。一九三七年，爺爺親手製作了紫銅筆筒、黃銅墨盒和圖章盒，送給爸爸作為三歲生日禮物。

爺爺是文盲，就盼著我爸有文化，節食縮衣供著我爸讀書。在家族中，我爸是唯一一個解放前讀完小學、上過初中的。一九八六年，爸爸搬家的時候，給了我一個紫銅筆筒，說了一句：「想你爺呀，到什麼時候都得念書啊！」

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