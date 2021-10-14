太陽下山了，天空慢慢暗下來，從山坑草叢爬出來後，我們都鬆了口氣，白天躲在裡面的驚恐心情，隨著夜幕來臨，稍稍得以放鬆。

中午時候，搜山捉拿偷渡 人員的氣氛令人神經繃緊，還好我們盡量爬入荊棘茅草、山坑石縫裡，那些搜山民兵不願走下來認真找，只在離我們頭頂十餘公尺的地方大聲喊叫，要躲在裡面的人自己出來，否則後果自負。其實他們也不確定是否有人藏在裡面，接著就將大塊石頭拋下來，幸好大家都藏得穩妥，否則被石塊砸到非同小可。

從地圖上看，我們身處地點是鹽田東部山腰，山下就是大鵬灣，只要走下去衝過國防公路就到海邊，對岸曲島吉澳村已屬香港 地界；海面約寬四至五公里，以我們的體能及意志，應不算問題。

清楚記得這已是第七個晚上，從東莞謝崗出發，晝伏夜行一路到此，白天躲藏稱為「扎堆」，專挑原始山林無人地帶；遠處有人經過或有什麼聲響，都會提心吊膽，忐忑心情令人難以入眠，再悶熱難受也不敢隨意挪動，哪怕水已喝光，也須堅持到晚上才能解決困境。現在想起來，電影中的驚險情景真是全都體驗了。

那個時代偷渡，途中若被人發現上報就功虧一簣，晚間也要十分小心，村邊山道會有民兵把守，據說捉拿偷渡人員也算政治任務之一。食物方面，所帶的炒麵粉加油糖為主，睡眠嚴重不足加上精神恐懼不安，人基本食欲不振，幾天下來體重大減，能一路到達海邊不容易，不過由於心中嚮往，精神倒也能夠堅持。

已是行程最後一個白天，躲於山坑暗處的眾人都難掩興奮心情，只要沒有人聲出現，我都會盡量找尋角度，觀察海面情形及對岸風光；雖然緊張，也洋溢對未來的期待。

我在廣州長大，從沒到過香港，但從老一輩口中也大概有所了解，其實表面的宣傳只能短暫迷惑人的思想，時間肯定揭示真相，否則怎會用生命作賭注呢？誰都不知夜半海中有多少危險，大鵬灣有「鯊魚涌」之稱，想起來都害怕。

夜深了，陣陣山風吹過，早將白天炎熱吹散，大家都仰卧休息，低聲聊著到達香港後的願望；當小鬧鐘指到十時正，我們確定開始「衝線」。

山間不知名的蟲鳥鳴聲此起彼落，更添幾分恐懼，晚上涼風陣陣，但我感到精神緊張得有點暈眩，命運很快將做出結論。

我們一行三人慢慢順山勢而下，離國防公路不遠了，這是最危險的地段，血壓 不知不覺升高，頭皮發麻；前面是一片矮松樹林，大家都在黑暗中摸索而行，多天的艱辛能否在這一刻獲得代價無可預計，只能祈求上蒼眷顧。唯有跨過公路進入海中，才有改變人生的可能，這是最後的「衝線」。

突然傳來幾聲低沉狗吠聲，空氣好像凝結了，一秒鐘後大家都知道發生什麼事了，唯一反應拔足狂奔，只能賭一賭各自運氣；但只跑出十餘公尺，就伏於地上不敢再發出響聲，只希望黑夜中，幸運之神能助我避過搜索。

突然身邊響起狼狗的嚎叫，身上衣褲隨之被無情撕咬；被軍犬抬起前爪搭在肩頭時，我只覺得腦袋一片空白，人都懵了，頭暈腳軟不能自主。這種恐怖經歷在很長一段時間都揮之不去，幸而解放軍及時趕到大聲喝止，軍犬才停止攻擊。驚魂稍定後，心中暗自悲嘆，一切結束了。