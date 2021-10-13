《老物件情懷》林先生和菽莊花園

林先生和林太太二十七年前送給筆者小女兒的禮物。

前些日子讀到世界日報副刊凌珊女士的「南國夕陽紅」，提到泉州、晉江、福州、廈門，無不讓我倍感親切；這些地方有我的故鄉，有婆家，也有讀書及工作多年的地方，都有回憶和深深懷念。最懷念的應屬廈門，因為她是福建最美的城市，也是我度過人生最美好年華的地方。

「南國夕陽紅」對廈門的描寫，主要是鼓浪嶼和菽莊花園，正是讓我心生波瀾的地方。在廈門時，數次到鼓浪嶼和菽莊花園，不是跟同學或同事遊玩，就是為親友當導遊，令人流連的四十四橋、聽濤樓、枕流石、十二洞天……每個景點都留下難忘的記憶。那時料不到，有一天我們會有幸跟菽莊花園的後人林慰楨先生產生交集，並受到林先生夫婦的照顧。

菽莊花園的主人林爾嘉，字叔臧，從小生活在台北板橋林家花園，一八九五年因台灣割讓日本，跟隨全家內渡廈門鼓浪嶼。林爾嘉由於懷念台北故居，在鼓浪嶼仿造板橋別墅修建了一個花園，以他的字「叔臧」諧音「叔莊」命名，就是菽莊花園。

林慰楨是林爾嘉三子林鼎禮的公子，是林爾嘉的第二個孫子，一九一五年出生於鼓浪嶼，一九三三年考入南京金陵大學化學系，一九四二年獲加拿大麥基爾大學博士學位，任溫哥華英屬哥倫比亞大學化學系教授。

加拿大一九七○年十月與中國 建交，林慰楨次年四月便帶著夫人劉樹璋老師和女兒飛回上海；之後一家人回到故鄉廈門，在鼓浪嶼八角樓故居，見到林爾嘉留在大陸的三太太。林慰楨一九七六年應邀在福建物構所講學，林夫人和女兒也在福建師範大學分別教授生物化學和英語。

林先生對中國到UBC學習的留學生 非常照顧，尤其是來自廈門大學的留學生，八○年代每個來自廈大的留學生，他都在家裡設宴招待。那種體貼照顧，對走出剛開放的國門，經歷中西文化碰撞的留學生們，特別溫暖和寶貴。每年聖誕節 ，林先生夫婦尤其忙碌，不僅要請留學生聚會吃飯，還有福建物構所的訪問學者家庭也要一一款待。每回聚會大家要幫忙收拾時，林先生夫婦堅持不要我們動手；他們說要之後再慢慢清洗，聚會是用來談天、欣賞音樂的。

林先生有老一輩學者的儒雅，又有閩南人的靦腆謙和，是非常平易近人的長者；聚會時他大多是安靜地微笑，看大家說話。林太太則風趣健談，有湖南人熱情直爽的性格。有一回他們從中國旅遊回溫哥華，請我們一幫人到他家聚會，聊一路上的見聞軼事，林太太講述遇到的熟人土法學英語的趣事，比如說THANK YOU，他一字一頓說「三，克，油」；說WIFE時用中文「外婦」標注，但說到「丈夫」的英語HUSBAND時，卻怎麼也說不清楚，急了就直接喊「就是老哈」。當我們笑得前仰後合時，林先生始終微笑看著林太太，眼裡充滿欣賞和愛意。

最讓我感念的是林先生夫婦的關心和照顧；二十七、八年前，生活還沒安定下來，我意外懷了第二胎，既是高齡產婦，醫生又不贊成墮胎，我非常惶恐。林先生夫婦不知道怎麼聽說了，親自驅車到我家，送來一份精美禮物和無微不至的關愛，讓我們非常感動，這份禮物我一直當作寶貴紀念品珍藏。

幾個月後，我們由於工作變動搬到多倫多，時間倉促，來不及親自跟林先生夫婦告別；幸好我們一直保持聯繫，每年聖誕節互寄卡片問候；有一年我們沒收到林先生寄來的聖誕卡，心中隱隱不安。果然，二○一○年夏，不幸消息傳來，林先生以九十五歲高齡駕鶴歸西，四年後林太太追隨而去。

前些日子讀到一篇文章，廈大客座教授汪毅夫給廈門鼓浪嶼戴了一頂「高貴」之冠，他說唯有鼓浪嶼配享「高貴」兩字，因為鼓浪嶼人追求高尚情操，高雅藝術和高深學問，林慰楨先生就是這樣的代表。