弄堂裡的吆喝聲（下）

「壞套鞋修吻，壞的洋傘、油布傘修吻。」套鞋是上海人對雨膠鞋稱呼，據說是在上世紀二、三○年代，一些洋行的大班或跑街，上半身西裝筆挺，如果腳上穿雨膠鞋可就降身價了；他們會買大一、二號的雨鞋套在皮鞋上，到公司裡就將雨鞋脫了，套鞋由此得名。二種雨具，雨鞋和雨傘一起修，聽起來也頗專業；油布傘是在白布上塗桐油作傘面，價格便宜但較重，大都為勞動階級使用。雨鞋修理辦法和現在補自行車胎差不多，在漏處貼一塊薄橡膠片。

「爆炒米花，爆炒米花！」這是近春節常聽到的，聽到這個蘇北口音，弄堂裡很多人家都會爭先恐後，左手提一小袋米，右手挽個竹籃去排隊等爆米花。爆米花機是個小的鐵腰鼓，支在架子上，底下一個小煤爐，小販右手搖轉鐵腰鼓左手拉風箱，米放入腰鼓中加熱；十多分鐘後，小販將腰鼓打開，「嘭」一瞬間生米成了香米花。考究一點的人家還爆年糕乾，小販也會問：「要糖精片嗎？」一片糖精片加二角錢。

我記得好像魯迅先生說過，第一個吃螃蟹的人是個勇敢的人；而在我幼時心目中，發明爆米花的人是又聰明又勇敢的人。爆米花是兒時最平民化的零食，又是大有來頭的小吃；宋范成大的《石湖集》中說：「炒糯榖以卜，俗名孛婁，北人號爆米花。」那時候民間還以此來卜流年，據說男女老少各占一粒，可預知歲終之吉凶，爾後就稱了「卜流」的諧音「孛婁」。

「補鍋，釘碗…」補鍋是一個工匠挑了一副銅匠擔，一頭是拉風箱，另一頭是小炭爐。過去上海人家的炒菜鍋都是生鐵鍋，生鐵鍋用久了會有沙眼小洞，節儉人家就請人補鍋。補鍋匠支起風箱和小爐，在小爐上擱一坩堝，剪一段生鐵條放入鍋內，將鐵條燒得通紅，呈半透明的鈕扣狀；然後將溶化的鐵條倒至沙眼處，再用布條扎的細棍立即壓平，完全冷卻後用砂輪磨平表面。

釘碗就是補好破碎的碗盅等瓷器皿，當然是較高檔的產品，用一個牽線的木鑽在碗外打細洞，然後用幾個騎馬釘釘住破片和碗體，在接縫處嵌入白水泥；補好後從裡面看是一條白縫，從外面看則是像一條小鐵路。我長大後看書學到一句俗語：「沒有金剛鑽，不攬瓷器活。」只是那個補碗匠並沒有金剛鑽呀，他不也在瓷器上鑽洞打孔嗎？

我們孩子們最喜歡見到的商販是賣棉胎的，那個中年漢子挑了一副擔子，吆喝聲與眾不同，一邊走一邊喊：「我的棉花胎白伐？」「我的棉花胎軟伐？」「我的棉花胎便宜伐？」「大家來買我的棉花胎哦。」我們一群孩子就跟在他後面，整齊地回答：「勿白」、「勿軟」、「勿便宜」、「勿來買」，然後一陣轟笑，他也不生氣，跟我們一起大笑；我現在才明白，他是應該笑；一個聰明的小販，在那個年代用了廣告學中的反襯法。

「切筍，切年糕。」這是過年時才有的小販；他肩上扛一條板凳，板凳一頭固定一把鍘刀。上海人家過年常備二個菜：黃芽菜炒年糕和筍乾燒肉，但那時店內出售的年糕都是長長一條，筍乾都是曬乾的，硬梆梆。於是家家戶戶將筍乾浸泡軟了，但切年糕和筍乾片都是很累的力氣活，一般人家怕麻煩，都會讓小販代勞；小販因為用鍘刀，槓杆原理切得又快又好。捧著切好的年糕片和筍乾片，我知道春節真的來臨了。

➤➤➤弄堂裡的吆喝聲（上）