弄堂裡的吆喝聲（上）

剛搬新居，是大樓裡的公寓房，冬天的上海氣溫低至攝氏零下三度，我整天關著窗戶開足空調，溫度是上來了，但我還是定不下心來；因為窗外噪音整天不斷傳來，即使隔著窗玻璃，還是吵得渾身不舒服。

噪音中有大賣場的春節大減價，夾雜著小店鋪放在路邊的小高音喇叭：「走過，路過，不要錯過，外貿出口絨衫二十元一件……」不斷重複，不斷干擾，偶爾還有爆竹聲，震得我即使熟睡也會被喚醒。儘管政府當局已經禁止在市區放爆竹，但總還是有人無視禁令。在這些擾人聲中我想起小時候弄堂裡的吆喝聲，同樣是外面傳來的聲音，那些吆喝聲卻是那麼親切。

每天清晨，天剛放白，樓下就會響起清脆叫喚：「拎—出來噢！」那個「拎」字拖得既高又長，一般只叫一聲就停了，但各家都知道——馬桶車來了。上海老區，比較集中在閘北、南市等區，住戶都沒有抽水馬桶，平時大小便都在木製的馬桶，每天清晨的第一件功課就是倒馬桶。馬桶車類似三輪貨車，不過後面是一個大的黑漆木箱，上面有蓋，小馬桶中糞水就倒到這個大糞箱，然後各家用竹篾編成的馬桶刷開始揮刷，同時將清水倒入馬桶中清洗；大部分人家還放一些貝殼一起刷，增加摩擦力。

雖然上海歷任市長都想改變這個景象，提高老百姓生活質量，立志在任內消滅馬桶，可是至今上海還有不少乾馬桶。使用這種馬桶起始於上海開埠，一百七十多年的積累，要在幾個市長任內消滅，也實屬不可能的任務；近幾年來乾馬桶已消失不少，相信終有一天，上海的最後一個馬桶會告別歷史。

「咵咵、咵咵……」是木塊撞擊木箱的聲音，聽到這個聲音，孩子總是跑在大人前面，知道是賣棒冰的來了；他不吆喝，用一塊實木敲木箱，冷飲就藏在木箱內。

那時沒有手提冰箱，但小販真聰明，木箱內有棉花胎，冷飲就裹在棉花胎中；人是冷了穿棉衣，冰棒是怕熱穿棉衣，這個世界就是這麼奇妙。雪糕八分一根，冰棒四分一根，我們家總買斷棒冷飲；斷棒冰棍三分一根，我家小孩多，棒斷了下面添個碗接冰水照樣吃，不浪費。

還有一個賣紹興腐乳的，也是我常在等待的。他的吆喝聲是這樣的：「紹興腐乳，玫瑰腐乳。」八個字分連續的兩次吆喝，短而急促，有很重的紹興口音。聽到他的叫喚，母親一般會叫我端個小碗去買幾塊白方；白方是一種小如方形麻將牌、有些酒味的豆腐乳，味道鮮而且軟糯。

我很喜歡買腐乳這個差使，待腐乳落到小碗中，我即用雙指夾一小塊塞進嘴裡，鮮美程度令我至今回味不已。一塊腐乳一口吞是有點鹹，但那時候每人都有定量米飯，十之八九不足，人一直處於半飢半飽狀態，生長發育中的孩子看到食品就如一頭狼。母親當然不會數買了幾塊腐乳，即使數了，我想她也不會責怪我，因為知道我們都太餓了。

「削刀……磨剪刀！」這是各地都有的吆喝，但戲文中都說是「磨剪子嘞，戧菜刀」。實際上兩種吆喝提到的工藝都一樣的，戧，即是磨刀工用特製的戧刀，左右二個手柄供握著用力，鐵橫檔中間有一片如口香糖的合金硬片，磨刀工就對準菜刀刀刃，以切削方式將刃部削薄，然後在磨刀石上細磨。

上海磨剪刀販子大多是江北人（上海對蘇北人的稱呼），可能和蘇北人在上海的營生有關；因為上海的三把刀──菜刀、剃刀（剃頭）、扦腳刀（浴室工）都是由蘇北人製作的，他們都會磨自己的刀，磨刀行當也由他們壟斷了。

「賣熱的珍珠米噢」、「香炒熱白果，香是香來，糯是糯…」這二種都是熱的食品。珍珠米是上海人對玉米的通俗叫法，珍珠米放在身上揹著的圓桶中，覆蓋多層毛巾。白果是窩在棉胎中，棒冰是裹在棉胎中，熱白果也是包在棉胎中，此乃異曲同工之妙呀！

我一直想，熱白果窩在棉胎中會不會變質？後來討教一些專業人士，說不會的，因為炒白果時溫度超過攝氏一百，早就將細菌殺死，在乾淨的棉胎中不可能變質；再說僅僅是炒熟後幾個小時之內的買賣，安全問題可以放心。

但有專家提醒，白果不能一次吃太多，因為白果果實有氫氰酸，主要在果實表皮，即使煮熟了也不要吃多，防止中毒。

「壞的棕棚修哇，壞的藤棚修哇！」這類小販大多在夏天出現，因為上海人夏天床上鋪草席，棕棚每過幾年要重新緊一緊棚繩，否則中間會陷下去，人躺上去都會朝中間滑。夏天一張草席鋪在棕棚上，搬移容易；而且夏天時很多上海人家都有臭蟲，臭蟲主要生長在棕棚縫隙。夏天時在弄堂裡，常有人拎著一壺開水燙棕棚，實際上是在殺棕棚縫中的蟑螂，這也是上海弄堂裡特有的一道風景線。

➤➤➤弄堂裡的吆喝聲（下）