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在饑荒年代種菜

王自勉

我的母校松江二中，是上海重點名校之一，至今有一一○年歷史。二中的校門是古代松江府的城門；以城門當校門，恐怕是全國唯一。二中給我的印象，不僅有美麗的校園與敬業的老師，還有一九六○年代初饑荒歲月裡，學生伙食與開荒種菜。

二中是上海極少的寄宿制中學之一，全部學生吃住都在學校。當時每月伙食費只有人民幣九元，這點錢在現在只夠吃一頓早餐，可是在一九六○年代初，卻是三十天的伙食費，即每天三角錢。當時中學生的糧食定量是每月三十二斤，即每天一斤；早飯吃稀粥，中午吃乾飯，晚餐半乾半稀。一斤米一角三分錢，伙房用的柴、煤、電以每人每天兩分錢計，油鹽醬醋也以同價位，三項合計一角七分，餘下的一角三分就是菜錢。

一角三分的菜錢要管三餐：早飯吃鹹菜、蘿蔔乾以一分錢計，中飯菜錢約八分錢，晚飯菜錢約四分錢。中飯的八分錢能吃到些什麼？當時豬肉六角至七角一斤，如果全買豬肉，八分錢可以吃到一兩三錢（六十五克）肉。聽上去不錯，可是當時正值大饑荒，每人每月只供應半斤（二百五十克）豬肉，平均每天八克，只夠塞牙縫。於是我們每周只能吃到一、兩次帶點葷的菜，餘下幾天就吃素菜，但區區幾分錢也吃不了多少。

眼見學生處於生長階段，課業又重，學校就想方設法改善伙食；記得在東紅樓旁邊蓋了個豬圈，食堂用泔水餵養兩頭豬，到期末考試時就可以改善伙食了。校園養豬，在市區的學校是不可能的，二中位於郊區，才變不可能為可能。

二中還有個得天獨厚之處，就是校園面積大；校園東部有一大片荒地，聽老師說那裡原本建有房屋，一九三七年日寇由金山衛登陸後直撲松江，房屋毀於戰火。學校把那片荒地畫分到各個班級，初中部因年齡小而不分，高三因即將參加高考也不分；高一和高二成了主力軍，每班分到約二百平方米。

我們花了大力氣，把荒地裡的殘磚斷瓦清除乾淨，再把地翻鬆撒上青菜籽。我們班分成四個組，各組每周抽一節課輪流去菜地勞動。菜苗出土後需要經常澆水施肥，菜地東面有條河，河水用之不盡；校園裡有兩處廁所，糞尿取之不竭。青菜要種得好，得懂些農活技術，好在班裡有不少農村同學，對種菜駕輕就熟。

青菜長成後，我們收割下來送到食堂過秤，食堂以市價三分之一，把錢返還我們作為班費。那時上海居民每人每月發半斤糕點券，班費正好用來買糕點。午餐和晚餐的菜量顯著增加，學生吃飽後學習有勁，老師見學生來勁，教學更努力，形成良性循環，學生、老師和食堂皆大歡喜。

我們是一九六○年入學的，那場波及全國餓死千萬人的大饑荒，我就是在松江二中度過的。一九六三年畢業，全年級同學有百分之六十七考取大學，之所以能取得這樣高的升學率，主要因為有高水平名師的悉心教導，以及我們自己的發奮努力；然而還有個重要原因，就是學校利用自身條件，讓我們開荒種菜補充營養。

這段往事過去一個甲子，那片菜田雖然不復存在，卻留在我這個古稀老者的記憶中。

升學 高考

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計畫外減肥

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