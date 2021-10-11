《老照片說故事》短而不凡的黃河路

一九八○年我為當時還是女友的妻子，在人民公園內以國際飯店作背景留下紀念。

黃河路是上海黃浦區一條短小精悍的馬路；南起南京西路，北到新閘路近蘇州河處，總長不過七百多米，等於四百米跑道的兩圈也不到；路面也只十來米寬，絕對算不上康莊大道。但它卻有不凡之處，坐擁一個名聞遐邇的著名地標，即與南京西路相交處、曾號稱遠東第一高樓的「國際飯店」。

黃河路原名派克路，英文就是公園路，所以國際飯店的英語一直叫公園旅館 (Park Hotel)；它對面就是都市中的綠洲「人民公園」。此外，黃河路還有兩幢較有名的建築物，皆以中華第一大川長江命名，聽起來倒像是黃河和長江碰撞到一塊兒了。

國際飯店的豪華正門開在南京西路，但以黑色大理石作底部圍牆的西側，則完全坐落在黃河路，並幾乎延伸到後面一條叫鳳陽路的小馬路，那是我的誕生地。國際飯店地面二十二層，地下兩層，一九三四年建成後，一直雄踞上海乃至全國最高建築寶座；改革開放後，浦東一棟棟摩天樓拔地而起，國際飯店不得不拱手讓位。

儘管我們那時經常從國際飯店走過，卻從無機會、也無資格跨入，只能在門口看熱鬧；我們看到它氣派十足的旋轉門和黑色台階，還有那些戴白手套的門衛，還時常看到上海牌轎車在門口停下，下車的都是外國來賓；即便大冷冬天，女士們依然穿著裙子。

黃河路與南京西路交叉口的另一側是兒童用品商店，一幢只有三、四層樓的房子，活像小孩子趴伏在國際飯店腳下。當時一樓賣童衣及兒童日常用品，二樓以各種玩具為主，小時候我特別喜歡到兒童商店玩，看它中央擺放的橢圓形展台；上面是小火車軌道和模型，小火車能沿軌道轉彎，還能發出嗚嗚汽笛聲，看得我忘情入迷、不肯離開。

兒童商店的北面是「長江劇場 」，由設計國際飯店的匈牙利設計師鄔達克設計，一九二三年建成開業，是上海最早的專業電影院 。它起初叫卡爾登影戲院，一九五一年起更名長江劇場，改以戲劇演出為主。場地不算很大，近千個座位，但有包廂和花樓，內部裝修富麗堂皇，音響效果極佳，座位都是紫紅色絨布覆蓋的折疊椅，坐上去非常舒適。我清楚記得六○年代上海人民藝術劇院先後在此演出話劇「第二個春天」和「霓虹燈下的哨兵」，廣告畫板上繪製的海軍艦艇科研人員的形象，和南京路上好八連戰士持槍站崗的畫面鮮明突出。

不過印象最深的是一九七○年代上演的話劇「邊疆新苗」，由上海知名作家沙葉新編劇，歌頌一九六九年在黑龍江插隊時，為搶救兩根被山洪沖走的電線桿喪生的上海知青金訓華，把他樹立成奮不顧身保護國家財產的英模烈士。我看完演出深受感動，覺得內容緊湊、演員表情真摯、對話精采、燈光照明也亮麗；但從今天的眼光來衡量，到底是人命要緊還是電線桿值錢？當年對此類英雄事蹟的大肆渲染，暴露對生命的漠視。

黃河路上另一家以長江命名的建築物，是黃河路與鳳陽路交口的「長江公寓」，一九三五年建成，因鄰近卡爾登影戲院，也取名卡爾登公寓，五○年代初改為長江公寓。主樓八層高，米黃色外牆，間或幾戶人家有突出的陽台，還有落地窗門通向陽台，是當時上海少數有煤氣和衛生設備的高檔住宅；據記載，五○年代初，作家張愛玲曾在此居住，為黃河路留下一些文人雅士足跡。

長江劇場的北面是頗負盛名的百年餐飲店「功德林素食館」，供應的點心與菜式深為崇尚菩薩的老年人鍾愛，每年中秋節愈加忙碌，因為人們總會排隊買熱門的淨素月餅，常常要靠發牌子才能買到。那時祖母尚在，裹著小腳的老人家是虔誠的佛教徒，父親為了孝敬母親，時不時會差我去功德林買些熟小菜，也包括中秋節時去買素月餅。

黃河路與鳳陽路交口東側的「黃河製藥廠」也是老字號，一九二○年代建成投產，原名九福公司，生產人們熟悉的樂口福麥乳精，一九六一年發展成片劑專業生產廠。

黃河路雖以黃河命名，卻短小狹窄，似難體會「黃河之水天上來」的磅礡，然而它有獨特風味的老建築和人文歷史，是我津津樂道的道路。