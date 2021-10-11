雲、貴、川、湘的菜餚少不了辣椒，只是各地的味蕾不同，有酸辣、香辣、麻辣、鮮辣。常和朋友聚餐，有幾位喜愛吃辣，總是會特別交代侍者切盤生辣椒放在一旁，看他們吃得津津有味也很想嘗一些，但又怕辣得受不了，只因小時候的情景讓我揮之不去。

我住在新竹的東大新村眷村，記憶中，小時候眷村的媽媽們常是十八般武藝精通，個個都很能幹；平日是一家炒菜幾家香，南北麵飯小吃無不俱全，過節時蒸粽子、做月餅、搓湯圓、蒸年糕，更少不了醃製香腸臘肉，及一些炸麻花零食等，應有盡有。

眷村的四川人較多，四川話也成了眷村的普通語言；想來好笑，有年去四川遊玩，回程時司機送我們去機場 ，邊開車邊講電話，但我聽不懂他講的四川話；便問：「你講的是四川話嗎？怎麼我一句都聽不懂。」原來四川國語與當地的四川話是有差別的，我這四川人既講不好四川話又不會吃辣椒，常被別人笑話說我是假的四川人。

當然，不會吃辣椒也得從小說 起；記得很小的時候，母親做菜不怎麼放辣椒，逢年過節父親做剁椒魚頭會放少許紅辣椒，我們吃起來總是香噴噴，但僅限於此，我們家的辣味是淺辣型的。有天鄰居陳媽媽端來一盤青辣椒炒牛肉，讓正在吃飯的我們香味直撲鼻；那種香辣的勁味讓人愛不釋手，幾個孩子很快幾碗飯下肚，邊喊辣邊吃又喝水。

那盤又香又辣的青辣椒炒牛肉很快吃得盤底朝天，個個小臉上露出幸福的滿足感。平日就沒吃過那麼辣勁十足的辣椒，嘴裡的辣味一直停留在舌尖上，我一直喝水想把辣味減輕，但沒作用。

大約兩個多小時後，肚子痛得不得了，母親怎麼揉都不管用，看著我汗水一滴滴流下來，急忙帶著我去醫院，結果醫生診斷是急性腸炎，從此以後我們家就與辣椒絕緣了。

長大後我還是只能淺嘗辣味，自己雖然不怎麼吃，但老公與兒子對我的青辣椒炒牛肉還是讚不絕口。如今隨著年齡的增長，加上吃素多於吃葷，青辣椒炒牛肉就用甜椒炒豆腐代替，真正的青辣椒炒牛肉也走入我的盤中歷史了。