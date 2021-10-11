臥房窗外山茱萸葉子已轉紅，很快就要夜來風葉鳴廊了；午夜夢迴，想起些民國四、五十年代（一九五○、一九六○）間成長時的零星舊事，雖無關宏旨，拉雜記下，也可反映我對那個時代的緬懷。

台北到了九月下旬，天氣有些凉意，總統府前這時也開始搭建閱兵台。我們有時放學，會不循南海路和現已消失在中正紀念堂兩個音樂廳下的上海路，轉信義路和仁愛路回家的老套；而是繞道重慶南路，看閱兵台建造情况。再由介壽路（現凱達格蘭大道）東行從景福門分道回家。

有天我和一個同學騎車回家時，發覺有個同學沒趕上來，我們轉到重慶南路時放慢等他，等騎過一女中門口，他都沒趕上來會合。第二天到校，就聽到他在嚷嚷：「昨天發現有兩個傢伙好無恥，放學繞去一女中看女生。」我們雖說早就知道他跟在後面，放慢是為了等他，但仍變成同學的笑話。

那時有同學想看雙十閱兵大典，可是當天很早就有層層交通管制，要想進入占到觀看的好位置非常困難；因為我家住信義路一段，已在管制内圈，從我家走路去很方便，省了不少關卡，有幾個同學就約好，前一天晚騎車到我家，擠在我的小房間吃零食、打橋牌、胡吹亂侃到天光，就去等看閱兵。

我懶，就在家補睡，他們中午回來，少不得要把威武軍容誇張描述一番；還記得有個同學，唯妙唯肖模仿老蔣總統浙江口音的「全國軍民同胞們……」演講，逗樂大家。

中秋節是秋天的重頭戲，我們一伙同學會附庸風雅到景點水源地賞月，其實是湊熱鬧看人；看到人家在河堤邊的蒙古烤肉店吃烤肉，有同學會說：「聞起來雖然香，也許吃起來並不見得好吃。」更喜歡看情侶們的卿卿我我，那時代國產片的情侶親熱鏡頭也不過是牽手而已，在實境有摟肩摟腰就相當火辣了。我們走過他們旁邊時，有同學就會誇張地邊搧自己邊說：「好熱呦！好熱呦！」雖是在取笑別人，其實是酸葡萄心理。

我家對一年三節並不重視，既沒有中秋拜月，也沒有特意去買月餅，朋友送來什麼就吃什麼。我們家院子不小，有很多大榕樹，在院子半蔭處放個大圓桌，我們夏天都在那吃晚飯，比在屋內涼爽舒適；有不易壞的剩菜，也常用一個大罩子扣在那過夜。

有一年朋友送了個超大豆沙月餅和一盆開得密密的白菊花，兩樣都是我喜歡的，於是早晨上學前，拂乾圓桌一角上的露水，切一大片月餅，就著綴滿露珠的菊花吃，成了我獨有的中秋絕美早餐。但那樣的早餐，也已是記憶中的絕響。