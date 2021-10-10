文革長大的我們這一代，當時所能聽到的音樂，多是老的蘇聯歌曲、八個樣板戲，或是革命歌曲；對於樣板戲完全可以倒背如流，革命歌曲至今記憶猶新，刻印在心靈深處，根本不知道世界上還有別的音樂。

文革結束後，北京 的工人體育館舉行了一場台灣校園歌曲演唱會，「外婆的澎湖灣」、「鄉間的小路」等，輕鬆歡快的歌曲讓我們耳目一新；原來世界上不光是歌頌革命的音樂，還有別的音樂和歌曲，可以用來表達情感和內心世界，琅琅上口，特別親切。

一九七九年上大學期間，省吃儉用買了一台「磚頭」錄音機，想用來學英語、聽音樂。舅舅後來知道我有錄音機，給了一盤錄音帶，說是阿波羅宇航員在太空航行時候聽的。剛開始只能自己戴著耳機聽，因為怕別人聽到，會檢舉我偷聽資本主義的靡靡之音。約翰史特勞斯一曲「藍色多瑙河」，讓我聽得如痴如醉，世界上居然還有這麼好聽的音樂，可以讓人忘卻煩惱。

從那以後，我開始尋找各種古典音樂的磁帶；每天最放鬆的時候就是聽音樂，從巴赫到貝多芬，從李斯特到莫扎特。古典音樂是我的最好休息放鬆，頭痛、緊張、焦慮、失眠，聽音樂是最好的療法；考試前聽一遍貝多芬，讓我記住教授的講課和教科書的內容，考出好成績。

一九八六年讀骨科博士第一年，從新聞聽到帕華洛蒂要到北京演出，激動不已，想盡辦法想找有關係的人弄到票。我那時雖然做骨科醫生，有些人脈，但職位都不夠高；最後花了近一個月的工資，僅搞到一張預演的票。當時看到帕華洛蒂走進場時，心臟快要跳出胸膛；帕華洛蒂坐在特製的椅子上，對樂隊和合唱團用義大利 文指導。可惜那天大師沒有演唱，沒機會現場聆聽他的歌喉，不過八○年代的北京，能和大師在同一屋簷下，已經是榮幸不已，終生難忘。

三十多年前到洛杉磯，生活安定下來之後，開始去各種音樂會。從夏天的Hollywood Bowl到迪士尼 音樂廳，從百老匯音樂劇到芭蕾舞，盡情享受各種音樂之美。每次去音樂會之前，都要讀一些表演曲目的歷史、作曲家故事和當時的社會環境，當聽到表演時，更能體會作曲家的靈感和作品魅力。在安德烈波伽利的音樂會上，一曲「Time To Say Goodbye」讓我熱淚盈眶、激動萬分。女兒當時十三歲，看到我們那麼喜歡這首歌，就在下個月我們結婚紀念日時，錄製這首歌的磁盤做為禮物。歌曲是百聽不厭，只是歌的名字做為結婚紀念有點彆扭。

每年夏天，加州交響樂團都有迪士尼音樂廳四到五場演出，而且是把古典音樂和現代音樂結合起來。最妙的是指揮家維克多維諾在每次音樂會之前一小時都有免費講座，講解即將表演的曲目；他的講解生動有趣，把歷史故事和作曲家的人物結合起來，妙語連珠，讓我們獲益良多。

回想起三十多年前，我們從一個封閉的國度到一個完全開放的自由世界，音樂豐富我們日常生活，品嘗到生活的樂趣和快樂。