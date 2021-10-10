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《老照片說故事》巧遇航空母艦

姜若美
一架直升機正朝停泊在珊瑚島外海的航空母艦下降。
一架直升機正朝停泊在珊瑚島外海的航空母艦下降。

一九八五年五月，參加旅行社舉辦的泰國四日遊；由台灣直飛曼谷，與接機的導遊在機場會合。前往酒店的巴士中，導遊把行程作完簡報後，特別提醒我們：不可以在酒店吃榴槤、當地的水不可以生飲，另外又補上一句，「錢要花出去才是你的，存在銀行的錢是繼承人的」。聽後我們心知肚明，導遊想賺傭金。

按照行程，我們造訪了遠近馳名的四面佛、金佛寺、玉佛寺、皇宮；欣賞了泰國的民族舞蹈；到珠寶店、中藥鋪、著名的泰國絲店購物。最讓我記憶深刻的，是見到令人驚豔的無刺玫瑰，老虎與狗同籠和平相處。我好奇地嘗試坐在大象背上裝置的木椅，居高臨下在特定的園區遊走，也乘船在湄南河上體驗水上人家日常生活。

在芭達雅海灘，我身揹張開的降落傘，由汽艇拖曳升空，在天上翱翔圓了我飛上青天的美夢。參拜莊嚴肅穆的鄭王廟時，想到若要飽覽湄南河兩岸旖旎風光，唯有登高才能望遠，於是順著鄭王廟的階梯一鼓作氣往上爬；發現階梯隨著陡峭的高度愈來愈窄，爬到廟的中段轉身往下看，身體與廟身幾乎垂直狀態，令人膽顫心驚。理智告訴我立刻停止向上爬的衝動，但如何下階梯成了一大考驗；以正常的方式下去，如果重心不穩會摔得粉身碎骨，權衡輕重只能背朝天，面對階梯手腳並用、狼狽不堪地慢慢往下移，終於全身而退。

旅行中最令我津津樂道的，是搭渡輪赴珊瑚島途中，從船窗望著無際的汪洋大海，乍現可遇不可求的景象：一架直升機正朝停泊在珊瑚島外海的航空母艦下降。此千載難逢的機會怎可錯過？舉起相機，對準目標按下快門捕捉住這令人驚喜的一幕；巧遇航空母艦，是此次泰國行最大的收穫。

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