上世紀五○年前後，中國 的經濟非常落後，特別是農村經歷抗日戰爭的摧殘；上學時遇上暴雨 ，作為中小學生，多數人戴形狀各異的竹帽防雨，少數人穿蓑衣或撐雨傘。

當年農村或鎮上，最常用的雨具為斗笠（竹帽）、蓑衣、龜殼笠（竹蔑編織的雨具）；我們鄉間或小鎮上，只有極少數土豪仕紳、歸僑（金山客）及其家屬，或高級知識分子（校長、主任、秘書）等，才有資格用廣州梁蘇記生產的鐵骨雨傘或洋傘作雨具，那時撐鐵骨雨傘是身分象徵；有些家庭較富有的學生或教師，無能力購買鐵骨雨傘，只好退而求次購買油紙傘。

紙傘是中國傳統工藝製品，傘柄、傘頭選用優材精製，然後把裁好的紙黏上骨架、修邊、上桐油曝曬後才可使用。

為加強油紙傘的藝術性，文人雅士也會在傘面上題詩，繪上各種花鳥蟲魚、山水圖案，使之多姿多彩。據記載，最早的紙傘由魯班的妹妹發明，是用羽毛、絲綢製作；自東漢的蔡倫發明紙張後，絲綢逐漸被紙張取代，並塗上桐油防水。

後來傳至亞洲各國和地區，紙傘與其他雨具不同，除了作日常的擋雨遮陽，還有其他用途；例如在中國的傳統婚禮上，新娘下轎時，媒婆會用紅色紙傘遮著新娘以避邪。在某些宗教儀式上，也看到有人將紙傘作為遮蔽物撐在神轎上，寓意圓滿。

紙傘的顏色也有特殊意義，老人喜歡象徵長壽的紫色紙傘；參加喪禮撐白色紙傘；彩色紙傘配合各類舞蹈專用，如東方歌舞團的紙傘舞非常出色。

雨衣，那時藍色或米黃色的帆布雨衣較為新潮，我曾看見鎮上的郵差或公務員穿著。據說這種帆布雨衣穿起來悶熱不透氣，性能也不比土蓑衣佳，蓑衣穿起來舒適透氣，既可擋雨，又可遮陽。

抗戰勝利後，「玻璃雨衣」即透明塑料雨衣曾風行一時，但並非當年的一般農民、窮學生有能力購買。

竹笠是當年最常用的雨具，價廉。它是用竹蔑條編織成雙層網狀的圓形草帽，通常網間夾著竹葉，比草帽大些，分為圓頂、尖頂兩種。質量好的還在表層塗上淺黃色桐油，防水性比未塗桐油耐用，但價格較貴。這種竹笠既可以擋雨又可遮陽，帽邊小的攜帶方便，帽邊大的擋雨性強。

竹笠帽窩兩側內外夾著穿眼的木片，拴著一條帶子，如帶草帽一樣使用。當年作為學生的我，竹笠是首選的防雨用具，那時年輕力壯，只要頭部不濕，身體及四肢被雨淋濕也不會有事。

蓑衣是以往農民擋風遮雨的最佳用具；材料是棕樹片或茅草、稻草，用棕樹片編織的較耐用，用茅草或稻草編織的是普通型蓑衣。蓑衣是種田人夏天最理想的遮身衣物，雨天可遮雨，睛天可防曬，而且無論在田間、地頭，都可作為理想的鋪墊。

龜殼笠也是某些地區農民在田間插秧或除草時的雨具，龜殼笠又稱「龜披」、「龜罩」，功能與蓑衣相同。製備龜殼笠所用的材料為竹蔑，編織成中間隆起像龜背臉的雨具，在竹蔑夾層放置乾麻、竹葉。龜殼內繫有套繩套住雙肩，還有繩索繫於胸前，如此披掛在背上，頭戴竹笠在田間插秧或除草，遠處望去，像一隻爬行的大烏龜，這也許是龜殼笠得名的由來。

隨著經濟騰飛，人們的生活條件改變，蓑衣、竹笠、龜殼笠、油紙傘、帆布雨衣等舊式防雨用具，無論在城市或廣大農村，都已被折叠傘或塑料雨衣替代。每當大雨滂沱之際，大街小巷撐起五顏六色的雨傘，形狀也別緻多樣，五彩斑斕的傘陣蔚為壯觀。

蓑衣、斗笠、龜殼笠、油紙傘、帆布雨衣已完成其歷史任務，只是社會發展過程中的歷史見證，留在人們腦海裡的回憶。