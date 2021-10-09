閱讀上下古今版刊文「我經歷過的老井」後，立時想起下鄉插隊時，三次接觸鄉村大井，進而產生厭煩懼怕之往事。

第一次接觸鄉村大井，是下鄉插隊第一年；受生產隊和知青點長委派，我和七名男知青到十公里外的公社修補公路。我們頭頂金秋艷陽，踏著鄉級土道，行走一半路程時，個個口乾舌燥，身累體乏；眾人連忙到路邊一村莊的大井旁，用各自攜帶的水杯茶缸，舀出清涼的井水，咕咚咕咚猛灌一通。

井水下肚潤腸，一股涼爽立時從脖腔涼到腳跟，跟著周身冒出細微汗珠，好爽啊！不料，一名知青突然大叫：「井裡有蛤蟆！」眾人一起上前觀瞧，眼尖的繼明又大嚷：「還有小長蟲！」一條半尺多長的花蛇，正在蛤蟆中間悠哉游逛。我心裡立馬又灌進一股涼意，打了個寒顫：「這井水能喝嗎？」從此，一見大井，我便有了反胃感覺。

第二次靠近鄉村大井，是當年的初冬；生產隊讓一位老知青帶隊，率我們二十多位新知青到相鄰的磚台村修水庫。可巧這位老知青張哥在城裡與我家同住一條小街，出於鄰里的關心與照顧，老知青一到目的地，就讓我留在知青伙房幫著挑水打雜。

我第一次挑著水桶到村裡大井旁，心中陡生涼意；只見大井四周結了厚厚一層冰，井內上沿也掛著一圈冰渣，望見近兩米深的井水，眼前不由得浮現出第一次看到大井裡蛤蟆和長蟲的景象。

我費心把公用小水桶一次次翻扣扔進井裡，又一次次舀上水、拽上來倒入大水桶；當彎下腰挑起水桶往回剛走兩步，右腳一滑跌坐井沿旁，水桶跟著歪倒，水灑了一地。我連忙爬起把水桶扶正，但腳上的鞋襪及褲腳已被灑出的井水浸濕。

我懊惱地挑著小半桶水回到伙房，小聲向老知青吐露心聲：「謝謝大哥的關愛照顧，可我實在挑不好水桶，還是讓我到工地上幹活吧。」張哥輕輕搖頭歎息一聲：「好吧。」當天下午，我便隨眾知青伙伴到水庫工地打眼放炮崩山石，揮鍬推車運沙土了。

第三次看見的是鄉村打井，更感覺害怕。那是第二年初夏，村裡一戶佟姓人家在自家院內打水井，好多村民都去幫工，其中還有幾位新老知青。是時，我和小隊社員在南山坡撬山石，從山頂往下看，但見半里地外的佟家院落人頭攢動，幫工人員輪番下到井裡挖掘，運出的黃土在院門前堆成了小山。

那天午後，大井挖到五米多深、臨近地下水位時，村裡有名愛說笑的中年漢子趙樂呵下到井裡裝運黃土。沒想到井口突然坍方，半個小院地面瞬間塌陷；當人們再度挖掘運土，把趙樂呵拽拉出來時，他的頭部七孔已灌滿沙土，停止呼吸。打井坍方壓死人的事很快傳遍村莊、公社及縣裡；我們聞聽，提前收工到現場，看到趙樂呵的妻子及兩個孩子，對著蓋白布的遺體嚶嚶哭泣。後來，佟家的井不打了，挖出的黃土重新填回，並多方籌集，賠了趙樂呵妻兒一大筆錢。

這起事件讓我心裡又結了一層痂，對鄉村大井更懼怕。時至今日，偶遇大井，我周身仍莫名起一層雞皮疙瘩。