我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

美首認中國海軍軍力相當：有了戰略競爭對手

《老照片說故事》老鄰居大合照

文、圖／劉良昇
老鄰居參加大年初一新春團拜的照片。
老鄰居參加大年初一新春團拜的照片。

舍弟上個月回到空置多年的屏東老家，找到一張老鄰居自發參加大年初一新春團拜的老照片，睹物思人，頓覺溫馨。

雙親由於工作轉換之故，一九六九年從台北舉家南遷，搬入了屏東農專新建的教職員宿舍「農專新村」內；新村一共僅四十戶人家，每戶配得兩層的小洋房，由一條僅能通行一輛轎車寬度的狹窄巷弄貫穿其間，單號和雙號的房舍以巷弄為界相互區隔，建構了自成一格、雞犬相聞的小社區。

住戶的家長們，都有一方與鄰居為同事關係，所以均互相熟識。眷舍內的組合，有大陸赴台所謂外省籍的成員，有操河洛話的閩南族群，更有來自屏東「六堆地區」的客家鄉親；大家齊聚一堂，相處融洽。

雖然我們不屬於台灣特有的眷村的一環，卻洋溢著眷村文化濃郁人情的特質；春節團拜、中秋烤肉、守望相助、麻將娛樂、半夜收看棒球比賽轉播、小孩成群嬉戲等，已是生活中的常態。

大約在一九八五年前後，因為農專新村房舍老舊，當局在新村正對面築起四層樓高的鋼筋混凝土新眷舍，而且將新眷舍的門牌號換成了菸廠東巷，包括我們家在內的一部分老鄰居搬入新眷舍。但是，大家仍然承襲數十年來農專新村的老傳統，團拜散步，噓寒問暖，唯獨未曾合影留念。

一九九五年新春，我正巧隻身來美國讀書，由舍弟陪同雙親在巷口團拜，不知是否有長輩深感青壯外移，聯繫不便，加以老成凋謝，聚首更難，乃倡議拍照合影；這才以菸廠東巷新眷舍為背景，留下了弟弟和我所知，極為可能是唯一的一張老鄰居大合照。

如今我首次見到此一珍貴照片，只可惜影中老一輩的長者多已故去，農專新村的原始老舊建築也早已夷為平地。韶光荏苒，物換星移，令人不勝唏噓。

台灣 美國 工作

上一則

給家人的信

延伸閱讀

美國福建公所等逾30社團 9/30慶十一

美國福建公所等逾30社團 9/30慶十一
大華府北一女校友會 秋高健走騎單車

大華府北一女校友會 秋高健走騎單車
賈玲、張小斐相約出遊 神仙友誼惹人羨

賈玲、張小斐相約出遊 神仙友誼惹人羨
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

熱門新聞

郭熙「早春圖」。圖／故宮提供

台北故宮3寶密碼藏千年 技工破解「中國畫的蒙娜麗莎」

2021-10-06 19:39
美學大師蔣勳為「孤獨是和自己在一起」書法水墨展致詞。(圖:中央書局提供)

三個多月完全沒見人 蔣勳尋找孤獨的美好

2021-10-01 00:55

沒想到

2021-10-06 03:02

步步相隨似有情

2021-10-03 03:01
國統毯業董事長葉聰明。（記者葉信菉／攝影）

放牛班變董事長 82歲葉聰明 每天工作10小時

2021-10-03 07:00
蘇富比宣布明年拍賣文藝復興大師波提且利（SANDRO BOTTICELLI） 描繪基督的作品「憂患之子(The Man of Sorrows)」，估價逾4000萬美元。圖／蘇富比提供

波提且利基督畫作上拍場 「憂患之子」 估價逾4000萬

2021-10-07 14:51

超人氣

更多 >
CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手