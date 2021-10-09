《老照片說故事》老鄰居大合照

老鄰居參加大年初一新春團拜的照片。

舍弟上個月回到空置多年的屏東老家，找到一張老鄰居自發參加大年初一新春團拜的老照片，睹物思人，頓覺溫馨。

雙親由於工作 轉換之故，一九六九年從台北舉家南遷，搬入了屏東農專新建的教職員宿舍「農專新村」內；新村一共僅四十戶人家，每戶配得兩層的小洋房，由一條僅能通行一輛轎車寬度的狹窄巷弄貫穿其間，單號和雙號的房舍以巷弄為界相互區隔，建構了自成一格、雞犬相聞的小社區。

住戶的家長們，都有一方與鄰居為同事關係，所以均互相熟識。眷舍內的組合，有大陸赴台所謂外省籍的成員，有操河洛話的閩南族群，更有來自屏東「六堆地區」的客家鄉親；大家齊聚一堂，相處融洽。

雖然我們不屬於台灣 特有的眷村的一環，卻洋溢著眷村文化濃郁人情的特質；春節團拜、中秋烤肉、守望相助、麻將娛樂、半夜收看棒球比賽轉播、小孩成群嬉戲等，已是生活中的常態。

大約在一九八五年前後，因為農專新村房舍老舊，當局在新村正對面築起四層樓高的鋼筋混凝土新眷舍，而且將新眷舍的門牌號換成了菸廠東巷，包括我們家在內的一部分老鄰居搬入新眷舍。但是，大家仍然承襲數十年來農專新村的老傳統，團拜散步，噓寒問暖，唯獨未曾合影留念。

一九九五年新春，我正巧隻身來美國 讀書，由舍弟陪同雙親在巷口團拜，不知是否有長輩深感青壯外移，聯繫不便，加以老成凋謝，聚首更難，乃倡議拍照合影；這才以菸廠東巷新眷舍為背景，留下了弟弟和我所知，極為可能是唯一的一張老鄰居大合照。

如今我首次見到此一珍貴照片，只可惜影中老一輩的長者多已故去，農專新村的原始老舊建築也早已夷為平地。韶光荏苒，物換星移，令人不勝唏噓。