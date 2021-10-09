近日在家鄉古潛水河畔休閒拍照，看到竹林旁草地上有幾十隻斑鳩（俗稱野鴿子）正低頭啄食，忽然想到了幾十年前與這種野鳥有關的事。

那是一九六七年，我和小同伴正在村頭玩耍，看到一個二十幾歲的大哥哥肩揹獵槍，手上提著十幾隻血淋淋的斑鳩走向衛生所；父母都在衛生所工作 ，我自然關心進出衛生所的大人小孩。

獵手提著斑鳩，準備賣給衛生所醫生。醫生是單位上人，每月領工資，吃點野味補充大腦也正常；再說斑鳩便宜，好像五角錢一隻。

我聽村上人提起過獵手；他身材一米七以上，不胖不瘦，眼睛像他父親，看人像鷹一樣銳利，鼻梁挺挺的，是個帥小夥子。村上大姐姐只要看到她，都笑得咧開了嘴唇，臉龐還微微泛紅呢。

我沒見過他父親，據說老人打鳥成功率幾乎百分之百，但他嗜喝烈酒，供銷社白酒每斤（五百克）八角，衛生所那些男醫生也是喝這種酒；他打獵前大喝一口，中途休息再喝一口，天黑回家前免不了還要喝一口，晚上吃飯，估計喝幾大酒盅不可避免。後來酒喝多了，老人的神智上有點問題，眼睛看東西也模模糊糊，就將獵槍傳給兒子。

農村那時竹園和野樹林多，沒有大馬力汽車 、拖拉機，噪音小，刺眼的電燈也少；加上沒有大範圍的捕鳥網，糧食種子罕見參雜藥物使用，因此鳥兒得以迅速繁殖。

印象最深的是下大雪後，比我大一歲的玩伴結波等人，在生產隊大曬場上開展「捕獵行動」。他們用一個兩米左右的竹編大圓曬器，裡面用一根長樹枝在邊角支撐，再繫一條長長的繩子遠遠拽著；曬器下撒一把稻子或米，然後靜等鳥兒上鉤。

白茫茫的一片，許多鳥兒都找不到食物，突然發現非常熟悉的稻場上有吃的，高興得不得了。牠們先在外圍嘰嘰喳喳或咕咕興奮說著，小眼睛一眨一眨仔細觀察，終於按捺不住肚子餓，十幾隻不顧一切衝到曬器裡。結波猛地一拉繩子，幾隻倒楣的斑鳩和麻雀就被捕獲了。

那年輕獵手，才不幹用曬器捉鳥的低級「勾當」。他遺傳基因好，小時候就悄悄跟父親打獵，掌握了一手過硬技術。受「讀書無用論」的影響，他乾脆不去上學了，在他的腦海裡，沒有「X+Y」等討厭的算式，沒有繞舌頭的「The word english」，滿滿都是「瞄準」。他最喜歡聽「砰」的一聲，然後笑瞇瞇看斑鳩的羽毛紛紛落地，一隻被擊中了頭的獵物被收入竹簍子。

打了幾年鳥，村裡村外都知道野竹灣有一個漂亮的神槍手，聽慣了他扣扳機響起的隱隱約約「砰」響聲。鄉親們討厭鳥兒偷吃稻穀、玉米，巴不得槍手每天多打幾隻鳥。

他每天確實能打幾十隻斑鳩，他妹妹負責拿到梅城街頭去賣。獵手有時去外村回家晚了，斑鳩不好賣了，就全家出動拔毛，然後加辣椒、大蒜，紅燒一大盆；太多了吃不完時，有的送給鄰居，有的放小瓦缸醃起來。他讀初中的妹妹有時抱怨天天拔毛，指甲都拔得生痛；斑鳩肉吃多了，也味同嚼蠟。

一個夜晚快十時了，神槍手還沒回家，家人非常著急；神槍手母親找到村長，村長也感到不大對勁，找了幾個小夥子，拿著手電筒，奔向大河邊的竹林。

可是一眼望不到邊的竹林，到哪裡去找人？幸虧鄰居家一隻狗跟著湊熱鬧來了，這隻狗經常吃斑鳩骨頭，獵手喜歡撫摸狗，狗能分辨他的氣味。後來在河灘一片稀疏竹林和雜樹共生的中心位置，這隻狗拚命叫喚著，大家圍攏一看，驚呆了。神槍手依然抱著獵槍靠在樹幹上，但整個臉血肉模糊，樹上有密密麻麻的槍眼和汙血。

後來村裡人推測，神槍手靠著樹休息時，不知是碰到樹杈，還是自己不小心觸動了扳機，導致獵槍走火，而槍口正好對著他的臉。那時獵人習慣將鐵砂和槍子事先裝進槍膛並壓實，這樣發現獵物立刻就能瞄準開槍；不像現在的槍，可以關上保險 確保安全。