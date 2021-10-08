美國醫院一般只管急診、手術、住院，看診要去各私人診所，各科還要去不同診所；化驗要去生化檢驗所，超聲CT要去射線檢驗所，鉬靶和骨密要去婦科射線檢驗所，取藥則要去藥店。選擇診所前，事先還要取得醫療保險 公司認可，以取得最佳保險給付；保險公司會電郵來長長的合作醫生名單，分別按地區編碼、科別、排列供選擇。

所以想看病，不能說去就去，先要打電話，先和保險公司溝通；得到合同醫生名單選擇後，再分別打電話給各科、各診所預約看診，並確認診所名稱地點、醫生姓名。如要化驗CT等，還要打電話給各檢驗所預約受檢時間，有的時候要打十幾通電話才行，「按一按二按三……」按個百多遍。診所可以約在數分鐘車程內，但約見時間從二周到二月不等。

好的是不用排隊繳費，看完病後，月底會收到醫院寄來明細收費帳單 ；也不需要排隊候診，這些時間都用在事先打電話上了。

一九九八年在美第一次去醫院，是小兒子手肘窩皮膚過敏 ；國內是病人排隊依次進醫生診室，這裡是病人在單人診室等待醫生。護士進來，量血壓、量體溫、量身高體重，我奇怪，皮膚過敏量這些做什麼？然後是二十分鐘等待，候診室裡冷氣太強，屋外盛夏，屋內深秋，凍得我倆夠嗆。

這時有人敲門進來，自我介紹是史密斯醫生，目不斜視直奔小病人，檢視一番後說可能是地毯、貓毛、海鮮，也可能是花粉引起過敏；他也不問問小男孩的家長，唰唰地寫了藥單就要離去。我剛剛來得及站起來，擋住他說，「對不起先生，關於這男孩病情，你不想問問他媽媽嗎？你說了這麼多could be、would be、perhaps、may be，這些我在書上已經看到了。我們來這裡，是想聽專業醫生的意見。」

他翻來覆去就是說不出所以然來，兩周後，我收到醫院帳單二百五十元。費那麼大勁打電話，醫院裡等了大半天，就為了聽醫生說什麼都不知道？就為護士量體溫血壓？我很有意見，就給醫院打電話投訴；醫務處約我去談談，我寫了三頁紙帶去，談話除了院方致歉外，沒有實質性的解決辦法。之後，醫務處主任請我在醫院餐廳吃飯，然後得一張書面通知：前帳單做廢，新帳單是零元。但是，關鍵的問題不是帳單，是醫生經驗不足影響確診；其實他也情有可原，因為醫院裡病人太少。

在國內看診、體檢，只要去綜合醫院；內外科、超聲CT、化驗取藥，樓上樓下一跑，一天搞定；只是頻繁繳費很麻煩，掛號、看病、檢驗、取藥，一次次排隊。

二○○五年我在國內做詳細的眼睛檢查，因我中高度近視。我先陳述自己的病情，剛說二分鐘，醫生打斷我，開了一紙條說做個眼底彩照，繳費去。我說：「啊？現在？」她面無表情說「現在」；然後就轉向下一個病人。繳費處人山人海，等我好不容易回來，接著看。她給我查了查視力表，又開一紙條說：「做十分鐘視野測試，繳費去。」這次回來接著看，她竟問我：「剛才查視力表，你看清了第幾行？我有沒有對你說是什麼問題？」她是醫生，誰該問誰？

這樣看病、繳費穿插，當醫生的記不清，搞混了，後果嚴重；而且自己拿病歷本，但形同虛設，好像只是用來排隊，醫生根本不寫。醫生口說無憑，以後若要病史比照，上哪找去？誰負責？所以每次我都要求醫生在本上寫下日期、主訴、檢查所見和醫囑。她像看外星人一樣看我，很不耐煩地寫下來，然後我又掉進了繳費、取藥的汪洋大海。

但回國看病最可寶貴之處，是醫生有超大量的看診經驗，歐美醫生難以超越。後來想想她那樣穿插看病，也是迫不得已，因為病人實在太多了。