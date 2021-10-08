解放前，米店和豆腐店、醬園店一樣，門面不大，就做附近住戶的生意；店裡陳設很簡單，有的牆上掛著「民以食為天」或「五穀豐登」的匾額。店裡經銷大米、麵粉、掛麵和一些雜糧，都放在櫃台外靠牆的一側，盛放在麻袋或籮筐裡，旁邊放著升、斗、秤等量具，都按當時的計量法計算；十六兩為一斤，一升是一斤八兩，一斗是十五斤十兩，一石是一百五十六斤。顧客大部分是附近居民，米缸見底了才提個布袋來買上幾升，有拉黃包車的等到下工，順便用舊氈帽裝上點米帶回去，都是「升斗小民」。米店的米來自城裡的十幾家米廠，米店一次會向米廠要十擔米，過上三、五天賣完，米廠會派人來收帳。

當時內戰的戰火遍地，大批難民由蘇北逃到杭州，他們用擔籠挑著兒女，有的用獨輪車推著破爛的包袱。舊藩署一帶有塊比足球 場還大的空地，聽說是多年前火災燒毀了大片民房的遺跡，難民就在那裡用紙板箱搭起棲身的一個個小窩棚。我上下學都要路過那裡，目睹他們的艱苦生活；大人出去撿破爛、拉板車、踏三輪，有的年輕女性塗脂抹粉去舞廳伴舞，小孩子赤身裸體在棚間跑來跑去。

那時紙幣貶值，物價暴漲，很多工人、城鎮貧民無隔夜之糧，經常處於饑餓和半饑餓狀態；特別到了冬天，天寒地凍，報紙上經常見到「路有凍死骨」的黑字大標題。

由於內戰影響，全國的糧食生產受到很大影響，糧價日日上漲， 糧食的投機活動也就愈發猖獗，糧店經常大門緊閉，掛出一塊木頭牌子寫著「米已售完」，出現無米可買的局面。一般貧苦居民，特別是一些無隔夜之糧的貧民面臨著隨時斷炊的嚴重威脅；廣大群眾對政府和投機糧商日益憤怒，為要飯吃，為求活命，饑餓的人民被迫聚眾搶砸米店。

我當時在杭州上二年級，一天下午同學們說，市裡的米店被砸了；放學後我們一窩蜂地向清河坊跑去。在竹齋街和中山中路連接處有一家米店，只見米店外面圍著一大堆觀望的市民，幾個警察 站在一旁無所事事；米店大門東倒西歪，老闆和店員怕被打，都跑光了，門口、路上到處是掉下的米粒。

我們幾個同學進店裡看看，店堂的桌椅東倒西歪，算盤、帳本丟到地上；店堂後面庫房裡裝米的麻袋一直堆到天花板，有的被撕開，地上到處是一灘灘的米粒。此景可見米的存貨很多，老闆硬說米賣完了，其實是想等漲價了多賺些錢。

搶米風潮起來後，警察開槍都管不住瘋狂的市民；據第二天的報紙報導，有幾十家米店遭劫，米店損失嚴重，混亂中有人被踏死，有人被警察逮捕。接著政府召開緊急會議，決定對米限價，每人限購二升，老百姓都知道這些都是官樣文章，不起什麼作用。

國家經濟處於這種困難境地，之後時任總統蔣介石的兒子蔣經國 ，於一九四八年在上海展開「打虎」運動，一時狂飆突起，管制有力，抓起了一些大奸商，報紙上很熱鬧，引起全國注目，似乎整治有望。但是他只是用口號、槍桿子和「打老虎」，短期強制性地壓住了物價的上漲，找到個別奸商的庫房，就把囤積的物資按平價發售，得到市民的讚許，但解決不了根本問題。隨後他碰到官僚集團內部的對抗，「打虎」運動不了了之，蔣經國被迫下台，全國的物價就更瘋狂地上漲，經濟更加一團糟。

在這樣的形勢下，當時社會上流唱一首歌曲「你這個壞東西」，歌詞說：「你，你，你，你這個壞東西，市面上日常用品不夠用，你一大批、一大批囤積在家裡；只管你發財肥自己，別人的痛苦你是不管的，你這個壞東西！你這個壞東西！」老百姓哼著這個歌覺得很解恨。