一九九五年冬天的一個早上，剛上第一節課，我在四樓巡視後正要回辦公室，一位穿棉軍大衣的婦女迎面而來，張繼蘭老師和一位大娘緊跟在她之後。

「這是劉旭的媽媽，這是劉旭的姥姥。這是我們政教處王主任。」張老師話音未落，隨著一聲宏亮的「主任」，劉旭的媽媽「咕咚」跪在我面前，在水泥地上磕了個頭：「我把孩子托付給你們了。」 姥姥邊扶她邊看著我，指指自己的太陽穴，我明白了。

她四十來歲，雙眼黯淡，頭髮凌亂，我好像見過她；「張老師，我呀，我真想再看看我兒子，」她說。「就在前邊這個教室，我把他叫出來。」張老師摘下眼鏡，擦擦眼淚要往教室走。「別叫，別叫。我不能耽誤兒子學習，我不能讓兒子看見我來學校了，不能給兒子造成壞影響。對不對？你們都沒看見我來，沒看見我啊，對不對？」她直愣愣盯著我們。

她確認了我們的回答後，說：「我到學校四樓來，不是看我兒子，四樓是學校最高層，我往這一站，全校老師立馬刻在我腦子裡了。我師傅派我來拯救人類，我先救老師們，你們是我兒子的恩人啊。」她突然兩手抓住張老師的手：「去年我兒子上初一，那天晚自習，大雨嘩嘩的，我來接兒子。您讓我兒子在周記裡寫下這件事，開了『我給母親畫張像』的主題班會，讓他頭一個演講，還獎了一個蓋著大紅『獎』字的筆記本，這是我兒子是頭一回得獎。別的我不行，我能讓你們老師和玉皇大帝平起平坐。」

我想起來了，那天快放學時，接孩子的家長們擠在前廳裡；她穿著沒有袖子、沒褲腿的雨披子，推著車走進來，怕雨披子弄濕人們，就站在前廳的台階上。雨披子前後三個鮮紅大字「今晚報」，自行車後座馱著報袋子；她的雙腳包裹著淡藍色的塑料袋，繫著塑料繩，小腿套著白色塑料袋，下邊蓋在腳上藍塑料袋上，像特製的雨褲。她踮起腳往樓道裡張望，面帶微笑，目光炯炯有神。

「妳說話聲音小一點兒，人家上課了，老師們都在妳腦子裡了，咱也該走了，不是在家說好的嗎！」姥姥挽著她轉身往回走。「媽媽！閨女不孝啊！只能先拯救老師，回來再拯救您，閨女不孝啊！」

「媽媽不怪妳，不怪妳，咱就先拯救老師。」樓道拐角站著兩個臉色凝重的青年，姥姥對他們說：「架著你姊，輕點兒。」回頭低聲對我說：「女婿得病死了，她怕自己也得病，送不了報紙再下崗，說是要練功健身 ，誰想到走火入魔，昨天從精神病院接出來看看孩子，這就送回去。」

「稟告師傅，整個學校、所有老師，我都帶來了……」她被架著，仍不住地回頭， 一邊往下走。一向把學生當做自己孩子的張老師淚水漣漣，她是政教處幹部兼任班主任，那個大紅「獎」字的筆記本是她用自己的錢買的，「獎」字圖章就在我的抽屜裡。

這件事，我記在當天的筆記中，幾天後又用紅圓珠筆加上一行字：「堅定地開展以學生為本的激勵教育 。」很長一段時間，甚至我已經七十多歲到今天，想起這位瘋母親總有一種敬畏，如同對自己的母親，我為她們做的太少了。