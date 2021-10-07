上世紀五○年代末、六○年代初的三年困難時期，原來普通的地瓜乾突然身價倍增，成為了農民日常生活中的重要食物。

地瓜乾是用鮮地瓜切片曬乾而成。秋後地瓜成熟季節，北方農村開始收成地瓜；社員們先把地瓜蔓全部割下，弄到高處曬乾，為生產隊飼養的牲口過冬準備飼料。然後再用掀、钁逐行逐墩刨出地瓜，一墩墩地瓜刨出後，逐個從根上摘下來；揀出大一些的地瓜，用專門工具就地切片曬成地瓜乾，小一些的地瓜，生產隊直接按工分給各戶煮食。

地瓜專用切片工具其實就是一個帶刀片的大擦床，使用者坐著馬紮或板凳，左手按住擦床上端，使下端向外傾斜，中間留出一定空隙；右手拿起一個個地瓜，使勁摁在刀口處向前推擦，一片片雪白的地瓜就從下邊掉出。積多了就要有專人將地瓜片集中起來，在附近向陽的高地上逐片擺開晾曬，其間還要翻曬，大約要三、四天的時間使其乾透，即可裝入盛器，留出自家所分口糧，其餘全部交給生產隊或大隊存放。

成片的地瓜片擺在坡裡，最怕的是秋雨連綿。連續幾天的秋雨，雪白的地瓜片就會變成黑綠色，漸漸變得綠裡透紅，直至烏黑。遇上這種情況，農戶一年的生活就要受到嚴重影響。所以在曬地瓜乾的時節，農民最重視廣播喇叭播報的天氣預報，但那時的天氣預報不怎麼準，如果有現在這樣準確率高的天氣預報，農民因雨霉爛的地瓜乾就不會那麼多了。爛地瓜乾，人不能吃，豬、狗也不願吃，只好用來燒火做飯了。

地瓜乾做為主食的吃法，多種多樣，最簡單的吃法就是用水煮食。較複雜的吃法是，先用碾壓成糝子（即小塊），單獨浸泡或加適量糧食泡好後，用石磨磨成糊狀，用火燒鏊子攤成煎餅吃。再一種吃法是將地瓜乾用石磨磨成粉，加水合成地瓜粉麵糰，直接用手在熱鍪子上滾成煎餅，或者直接蒸成地瓜乾麵窩頭吃。後者雖然顏色黑不溜秋的不耐看，但吃起來口感軟糯發甜，挺好吃；難怪我大兒子小時候曾偷偷拿饅頭去學校，換農村同學的地瓜麵窩頭吃呢。