《老物件情懷》多重幸運的六十一級

作者的復旦大學學生證。

六十年前的一九六一年，我考進大學，幸運地成為了六十一級五年制本科生的一員。六一級本科生的幸運，是多重的。

首先是六一年的高考 錄取率很低，因為這一年畢業的高中生人數大大多於往年；三年前的一九五八年，教育 戰線和其他行業一樣開始了大躍進，各級學校大規模地招生 ，造成一九六一年應屆高中畢業生的基數龐大。而當年的大學招生數，卻因國民經濟開始實施「調整、鞏固、充實、提高」的八字方針而銳減。

以復旦大學化學系為例，從一九五八年到一九六一年的四年間，招生數分別為四二三、二一四、一九六、一百四十。所以，一九六一年考進全國二十六所重點大學的，都格外慶幸自己的幸運；我這條小鯉魚更是慶幸自己跳進了高高的大龍門，成了響叮噹的復旦學子。

我們的幸運還在於全國高等院校，尤其是重點大學，在一九五二年調整後，經過八、九年的努力，教學終於從建設、穩定邁向發展的階段；在這個關鍵時刻，國務院的「高教六十條」在一九六一年開始在全國二十六所重點大學率先實施，為大學各項工作的制度化、規範化提供政策上的保證，全面提升大學教學與科研的質量。例如，為了保障學生能集中精力讀書，規定在校學生不能結婚，已婚的不能生孩子；我們進校不久，在一次全校師生參加的廣播大會上，一名生物系的女學生被宣布開除，就是因為懷孕。

為了提高教學質量，條例強調盡可能安排教授上講台開課。當時在復旦，即便是給外系開基礎課，都是老教授，給我們年級上基礎課和專業課的老師都是校系二級的一時之選。老師們反覆叮嚀我們要珍惜在復旦學習的機會；在具體的學習方法上，也指導我們怎麼記聽課筆記、怎麼預復習、怎麼去圖書館查資料及參考文獻。老師們更強調自修及掌握外語的重要性。「師傅領進門，修行靠自己」、「多學一門外語等於多一隻眼睛」，這二句話深深地刻在我們心底。

校系二級動用各種資源讓我們這些十五到十八歲的孩子，盡快適應大學，在老師的指引下，我們學習勁頭高漲。不誇張地說，我們每天吃晚飯都是急沖沖的，為的是盡早去圖書館占座位夜自修；吃早飯更是如此，因為上午的大課在階梯教室，占到一個前三排中間的座位，是每次上大課的必須。

我們六一級更是比前後幾屆的學長姐、學弟妹們幸運，在校的前四年半，是一九四九年以來極難得的一段相對平靜期，校內的教學秩序基本正常。我們就是在這段時間內，系統學完了基礎課和實驗課，並順利開始了專業課及專業實驗訓練。即使在五年級的上學期，我們和其他年級一起停課去農村參加社會主義教育運動（俗稱大四清）；到了五下，校系兩級領導還是把我們召回學校做畢業論文。

到一九六六年的五月底，論文的實驗室工作部分如期完成。我們是從一九四九年揹起書包進小學算起，完完全全由國家自己培養的第一批，也是歷史上唯一一批讀完十七年書的五年制本科生，這時離七月的畢業分配僅半步之遙了。

雖然我們從一九六八年一出校門就被戴上「資產階級知識分子」、「臭老九」的帽子，做了十年左右的體力勞動接受再教育，有的甚至受到更多不公。但是，從開始向四個現代化進軍之日，到恢復高考後的大學畢業，在各自崗位上獨當一面前的歷史過渡期，我們何其有幸擔起了承上啟下的橋梁作用。

回首往事，我們能夠挺直腰桿說，我們無愧於時代、國家、學校、家庭；謹以此文紀念考進復旦大學六十年。