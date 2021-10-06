上世紀五○年代初，我們家的家境不錯，父親常有小樂惠（上海話小享受），煮點咖啡 喝。每次我們家煮咖啡，香氣會一直漫至三樓，整幢十一戶人家都會知道：項家又吃咖啡了。可沒多久，情況發生變化，父親再也沒有能力煮咖啡。而我常常喜歡散步至離我家不遠的新閘路上「益民食品」四廠門口蹓躂，廠裡的咖啡香瀰漫在空氣中，吸一口氣，讓我回憶起家裡的煮咖啡情景。

有點我一直想不明白，為什麼上海人不講「喝」咖啡，樣樣東西都講「吃」。按照字典，食用固體用「吃」，食用流質或液體則應用「喝」； 或者用牙咀嚼謂「吃」，不用牙謂之「喝」。 上海人不管是湯還是茶、汽水還是老酒、赤豆湯還是芝麻糊，統統用「吃」。連冬天吹西北風，也叫「吃吃西北風」，我這個老上海也真是搞不懂。

我從年輕時就喜歡喝茶，工作後有了收入，茶喝得愈來愈濃；我太太喜歡喝咖啡，每天總要來一杯，否則會頭痛。科學研究咖啡和茶葉中都含有咖啡因，咖啡因可以刺激神經，達到提神作用。上了年紀後，我開車會打瞌睡，這時得馬上就近找咖啡喝，說也奇怪，咖啡一下肚，睡意全消。

還記得有一次去東北瀋陽談生意，一下飛機，當地的陳老闆就請我們吃飯，飯後又安排去趙本山的「劉老根大舞台」看小沈陽的表演。誰知道我剛放下飯碗，瞌睡蟲就上來了；而瀋陽的飯店內不供應咖啡，純咖啡館也很少。我對陳老闆說，如果沒有咖啡喝，我肯定在劇場內睡覺。

戲馬上要開場了，陳老闆很急，帶了我和同事在街上狂奔，最後在一個購物中心找到一個咖啡攤，馬上要了一杯冰咖啡；咖啡下肚，我就像打了雞血針，立即精神大振。此後我得到了教訓，每次出門，隨身都會帶二包速溶咖啡，和錢一樣重要。

再說說我太太，她是一天一杯咖啡，有時去參加聚會，偶爾會接受邀請喝杯清茶，那就麻煩了，這天夜裡一定會失眠。我想不明白，我每天喝濃茶，太太每天喝咖啡，都很適應咖啡因。為什麼我一喝咖啡就精神抖擻，而太太一喝茶就不想睡覺，難道咖啡因也分類？

二○二○年有個大新聞，在美國 上市的中國 公司「瑞幸咖啡」被爆業績做假，當天股價跌去百分之八十五，第二天又跌了近百分之二；股票交易被停，美國投資者集體起訴瑞幸，瑞幸股票交易被喊停。但到了二○二一年，據報瑞幸門店依然是四千多家，在中國僅次於星巴克，董事會還聲稱二○二一年會盈餘。

二○二一年還有一條新聞，上海的邵萬生南貨店開了咖啡館，還推出了糟香咖啡；所謂糟香咖啡就是在沖好的咖啡上，用噴壺將糟鹵噴一點上去，這真有些讓人看不懂了。邵萬生是創立於清朝的百年老店，南貨店賣咖啡，而且是帶有南貨味的糟香咖啡，咖啡是傳統的舶來品，真的可以叫老外套上一件長衫馬褂，就此變成了新人類？噱頭不是創新，糊弄是沒有生命力的。

這兩個案例真讓人深思：咖啡究竟是迷魂藥還是興奮劑，為什麼總有那麼多人聚集在這咖啡的沙場上變戲法？