《老照片說故事》兩代畢業照

作者母親從公館公學校畢業的照片，時間是昭和十年三月（西元一九三五年）。

母親出生於日據時代台灣 的苗栗公館莊，那時公館莊隸屬於新竹州苗栗郡。圖一母親從公館公學校畢業的照片，當年母親十二歲，時間是昭和十年三月（西元一九三五年）。一九四五年，日本 於二次大戰戰敗，國民政府接收台灣；我於一九五○年入學接受六年教育，圖二是我一九五六年的畢業照。母女兩代人同一個啓蒙學校，經歷不同時空、不同政體。

公館公學校是公館莊第一個公學校，一九四一年日本政府頒令改名為公館國民學校，國民政府接收台灣後繼續沿用國民學校的名稱。日據時代，日本小孩上日本人專用的小學校，台灣人則上公學校。

那時代的學校校長是日本人，老師也多大半是日本人，台灣人很少；老師教學全用日語，在學校，學生們不准用母語，被老師發現會被處分。母親說，那時代很多家長不願意送孩子接受日本人的教育，地方政府常常挨家逐戶要求適齡兒童上學。

母親聰明伶俐又可愛，每年的園遊會都被老師選上台唱歌表演，已經九十八高齡的母親還可以唱幾十首日本兒歌。每年的校際運動會是鄕里的大活動，在母親畢業同學錄裡，意外發現有好幾個女生掛雙姓，十二、三歲女童怎麼可能結婚掛夫姓呢？母親說，那年代客家莊盛行把女嬰送給別人領養，有的是收為養女，改成養父的姓；有的是童養媳，戶籍登記時就加夫姓變成雙姓。

我小時候家鄉沒有幼稚園，一九五○年，母親把五歲不足齡的我擠入一年級。時值蔣介石政府六十萬大軍從中國撤退台灣的第二年，學校一大半教室變成軍營；教室不夠，學生上課時間縮短為半天，分上午下午班。戰後資源缺乏，鄉下的孩子多半打赤腳上學，夏天路面曬得熱烘烘的，很燙腳；畢業照前排四十四個男生只有六人穿了鞋子。

作者於一九五六年的畢業照。

記得一、二年級的時候也有園遊會，我們班演出聰明機智的司馬光打破水缸救友。每年的運動會是最重要的活動，家長們一起參與，帶吃的喝的為學生加油。記得整個學校只有一架風琴，班級老師教唱歌時需要學生搬風琴到教室；教唱的歌很少，六年畢業我只記得兩條中文兒歌及國歌。

回想我入學時，台灣只不過光復後五年，老師們都是在日據時代長大，讀日本書、講日本話、唱日本歌，很佩服老師們在短時間學會國語，還可以用國語教學；更難得的是，老師們的啓蒙奠定了我們的中文基礎教育。當時已經創校五十多年，校舍陳舊，印象深刻的是陳舊失修的廁所。

我們這一年級有五班，六年級時老師還特別為我們升學 班課後補習，在那貧窮的時代，父母及老師都以「書中自有黃金屋」來鼓勵我們努力讀書，因此，升學氣氛高昂。班級畢業生考取省立苗栗中學、苗栗的私立建台中學，及公館的新民中學者，不乏其人，之後又多人考上師範學校或名校高中及大學。不同於母親的年代，女生帶雙姓的沒有了，升學的女生幾乎與男生一樣多，只一個世代，客家莊重男輕女習俗改善了好多。

過去幾十年隨著台灣經濟起飛，母校也突飛猛進，喜見校舍的整建擴充及先進的設備，還有專科教室、視聽館、電腦資訊教室等；只嘆自己生不逢時，生長在戰後資源困乏，文化仍是沙漠的時代。