學校開展批評與自我批評，多次書面自我批評、同學之間互相批評後，我們被要求檢舉老師的錯誤。我絞盡腦汁寫了幾次，告訴余老師已經沒材料了；余老師說，人總會犯錯，再想想校長或哪位老師在何處、何時說過錯話、做過壞事？我只好檢舉余老師處理男女同學罵架時，總是偏幫女生。

我不敢檢舉肥胖、凶狠的體育老師，他經常對著同學破口大罵，還搧耳光打人。有一次體育課，他把全班同學分成兩隊，一隊「黑夜」，一隊「白天」，背對背站立。他說，當他大喊「黑夜」時，「白天」要趕快跑，「黑夜」在後面追，看誰反應快，哪方活捉的俘虜多。只見他雙手叉腰，大吼一聲「白天」，同學們害怕慌張，該追的逃跑，要逃的卻去追，現場亂成一團；他氣得滿臉通紅，叫出幾個男同學搧耳光，女同學嚇哭，也被叫出來罵。

一天晚上，阿姨帶阿良哥和我一起參加「反革命審判大會」，只見男女老少、人山人海，台上站著五、六個低頭垂手、剃光頭的男子。幾位領導用擴音器輪流發言後，宣布上述反革命分子分別判處有期徒刑，其中被判監禁八年的，是我們司巷居民很熟悉的叔叔。阿良哥說，那個叔叔說過一句：「我們中國 像牛一樣被蘇聯牽著鼻子走。」

學校教的都是潮州話、繁體字、注音符號，一九五八年我升上五年級才教普通話，注音符號取消，但也沒教漢語拼音。歷史、地理課隨時會被取消，用來勞動、開批評會、養豬等。還記得五年級語文第一課是毛主席生活簡樸，食物簡單，蔬菜青蔥加辣椒，與全國人民一樣艱苦。

大概每個月一次，全校按照班級排隊到農村勞動，挖水溝、挑土，或拾起收割後掉在田裡的穀粒，有時去參觀菜園，聽菜農教種菜方法，聽果農講解種植菠蘿的經驗。

人們都很窮，孩子們自小沒有玩具，在學校也沒娛樂，全校只有一張乒乓球桌，只給六年級使用。我們下課就互相追逐，余老師怕我們發生意外，便到處跟，我們像做賊那樣躲她。後來，有同學在家裡拿來一個小皮球，我們就集中一處拋在牆上再互搶。

看連環圖，俗稱古冊，是我的最愛，路邊的小攤擺著許多「三國演義」、「西遊記」、「水滸傳」等，也有「狼牙山五壯士」、「英雄黃繼光」……累積好多天零用錢才能租到。

一九五九年，我本該升讀六年級，卻因準備出國與父母相會而輟學；我很失落但也理解，如此阿姨就可省下一年四元的學費。

農曆十月十四日，是我離開家鄉潮州的日子，父母花錢委託「金邊銀行」總經理黃友才先生回鄉時把我帶到香港 ，再在香港等待時機去柬埔寨。友才叔於上午約九時來到，要我立刻啟程，除了幾位鄰居，我來不及跟任何人道別，阿良哥還在上學，阿姨陪我到汕頭住了兩夜等待渡輪。

阿姨在等待渡輪時淚眼汪汪哭了起來，我驚覺這是生離死別時刻，忍不住也哭了。渡輪來了，我嚎啕大哭，無論如何也不肯上船，喊著「沒飯吃也要回家」，緊拉著阿姨的手要往回走。周圍的人很多，紛紛問是什麼事？聽阿姨邊哭邊說，許多人跟著流淚。在那個無可挽回的悲涼絕望之中，我也聽到一些人說：「這孩子能出國也算是幸運。全國有哪個人這麼好命的？」我卻哀嘆是世上最不幸的人。我才十二歲，就要離鄉別井。

友才叔很同情我，一路很照顧我，我每到普寧、流沙、廣州、澳門 、香港就立刻寫信給阿姨，他也幫我把信寄了。途中，他說想認我作乾兒子，「問問你父母是否同意，彼此又要怎麼稱呼？」

到了香港，友才叔把我留在賓館，自己返回金邊。我在香港住了四個月，沒有零用錢，自己洗衣服，自個兒在街上蹓躂，車水馬龍真奇妙，食肆香味好口饞。一九六○年四月十五日，我被安排冒充一家人的兒子搭機到金邊，與分別十多年的父母相會，當時十三歲。

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