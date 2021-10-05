《老照片說故事》承載歲月的街

照片為作者朋友提供。

後院的攔土牆上有片野山坡，濃蔭密林，桂花也混雜其中；悠遠綿長的香氣裡，飄散著歲月的味道，帶我回到遙遠的故鄉重慶。

重慶有一棟開滿桂花的庭院「桂園」。說起桂園便想起一條街──中山四路，被稱為「重慶最美一條街」，街上的黃桷樹遮天蓋地，濃蔭掩映中的民國建築：戴笠公館、周公館、八路軍辦事處、國民政府警察 局……每棟樓都有底蘊，寫滿了百年滄桑；在這裡很容易找到國民黨上將張治中的公館，那就是桂園。一九四五年的重慶談判，國共雙方在此簽訂了「雙十協定」。

那些談判的聲音、簽過的協定，融進了蒼老的石牆和拱門，在時光深處睡著了，偶爾又醒了過來，讓後人感悟與長嘆。桂園裡的桂花，悄無聲息地開著，看盡了牆外的興衰輪回；黃桷樹綠了又黃，任時光的蒙太奇把漸漸遠去的人力車，變成奔馳的寶馬。

少年時代的家就在中山四路的拐彎處，我就讀的中學「重慶求精中學」就在桂園的隔壁。好友常在朋友圈發中山四路的照片，看著看著，恍然又走回年少時光。

求精中學的對面是重慶市府大院，大院外面的高牆上長著六、七棵黃桷樹，是一壁樹根與歲月合作的雕塑 ；牆上沒有土，但樹根抓緊了牆，朝石縫裡尋找營養和水分，鋪天蓋地的綠樹濃蔭，根與根縱橫交錯，肆意狂舞，舞出一牆生動的浮雕。那些年，我和朋友穎喜歡在春天看黃桷樹的新芽，半是鵝黃，半是翠綠，浸潤在四月的祝福裡。芳華刹那，我們已人到中年，提及中山四路的黃桷樹，仍是不忘的青春風景線。

我長大了，白天在一家國營外貿企業上班，晚上在一家娛樂城當舞蹈藝員。深夜回家，常看見父親在中山四路的路口等我；夜深人少，父親擔心我的安全，他希望我把晚上的工作辭掉。夜色中的黃桷樹下站著的父親，那一幕落是永恆的記憶。

朋友濤說，中山四路承載了她最美的記憶。八○年代的中國 ，巨變之後，響過開天闢地的思想和語言。我和她同齡，她早慧成熟，能踏上那個時代的節奏，高中就去美術館欣賞油畫，還用英文給黛安娜王妃寫信。而我的八○年代，卻是昏昏沉沉的蒼白和慵懶。中山四路，陪我們成長的一條街，承載了歲月的悲歡離合，無論記憶的座標落在哪裡，千山萬水之外，依然傾注愛和思念。