前幾天在家整理書籍雜誌時，發現一份陳年報紙夾雜其間，便隨手取出來翻看。只見在「今古軼聞」版面上刊登著一篇文章，標題為「解放軍 入南京總統府之所見」。

文章詳述解放軍何時強渡長江、何時進入南京、又何時進駐南京「總統府」；而後再由哪名攝影師，使用何種相機在何月何日何時，並選派共軍站好姿勢補拍「解放軍在總統府門樓上歡呼」的照片。

文章還列出解放軍進駐總統府後，繳獲多少部不同型號的嶄新汽車，多少加侖的汽油，還有多少特製、人稱「國府御瓷」的景德鎮青瓷餐具和瓷器；並在當時已下野的蔣介石總統辦公室搜查出多少文件，及其所喜愛的清朝書集和物品，可謂戰果輝惶。

然而同處總統府「子超樓」內，近在咫尺的同樓層通道對過，代總統李宗仁將軍的辦公室裡，沒有搜索到任何有價值的文件和珍貴物品，解放軍對此疑惑不已。

解放軍哪裡知道，就在他們進入總統府的數小時前，有一輛美式吉普車從總統府開出；車內除了司機，還坐著一名中年先生，一個十五、六歲的少年，加上兩位精明的年輕人，他們都身著便裝。這輛車走街串巷，有意躲避行進中的解放軍。說實話，假如解放軍想要攔截這輛車子，實在太容易；只不過這些急行的解放軍有更重要的任務，他們趕著去接管南京市重要的區域和機要部門，沒把這輛車放在眼裡。

反觀這輛車上的中年男人，緊緊抱著一只小皮箱，不時往車外環視，生怕有閃失。車上到底都坐了些什麼人？為何如此驚慌趕著出城？中年男人守護的小皮箱，裝著什麼珍奇異 寶？

坐在車內的中年人正是我爺爺，時任代總統李宗仁先生的秘書——陳邁子先生；他身邊的少年是他的長子，也就是我的父親；另外兩位精壯的年輕人則是親信衛兵。而那只小皮箱裡裝著的，則是差點成為解放軍史上最大的戰利品，象徵中華民國歷任總統行使權力的玉璽——「中華民國政府」大印。

這顆中華民國政府「大印」，對國共雙方都至關重要，是雙方都想得到的無價寶貝，就這樣在解放軍的眼皮之下，神不知鬼不覺地出了南京城。車子出城後急速到一偏僻安全之地，停在路邊的樹下隱密處，衛兵馬上從車廂中取出長短槍和其他一些武器，以對付周遭的散兵游勇和攔路打劫的土匪。

我爺爺則從衣袋內掏出僅有的四十塊大洋，自己留下二十塊，另外二十塊交給我的父親，並幫他裝在內衣口袋後說：「路途中指不定有國共雙方的部隊交火，假如不巧被我們遇到，只要活著，你就要想方設法回到老家陝西漢中，去找你媽媽。」說完要司機加快車速，直奔國統區。

就這樣，爺爺拿著這顆「國民政府」大印奔上海，飛桂林，去廣州，到重慶，轉成都，並在一九四九年底，從成都坐上最後一架飛往台灣 的飛機，把這顆「私憑文書官憑印」的總統大印，呈送到蔣介石官邸。

國民政府撤退到台灣之初，由於擁入了大批的軍工教人員，可說是龍蛇混雜、敵友難辨。在眾多桂系官員被冷落並被排擠的狀態下，我爺爺與白崇禧將軍相鄰而居，隔三差五聚在一起話家常論時事；也時不時串門子到國民黨元老、時任監察院院長的于右任家，兩陝西忘年交稱兄道弟，賞花品茶喝酒，倒也悠然自在。

不久，中華民國政府各府院逐漸上正軌，爺爺獲委任為總統府專門委員，主職文案起草，並不時行走於府院之間。那一年，他還不到四十歲，也算是老蔣小蔣父子對他盡忠職守的嘉許吧。