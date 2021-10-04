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一袋地蛋

朱禺之

地蛋，是老家對土豆的俗稱，和「土豆」這個名字比起來，我覺得「地蛋」更加形象而且親切。八○年代，家裡至貧，二哥又剛考上西安的一所大學，二哥的生活費用讓父親每每愁眉難展。

一日鎮上逢集，父親與我將自家種的一袋土豆載到集市去賣，我用自行車載著土豆先去，在快到市場的路上遇到一個小販；這些小販主要是在鄉下收購蔬菜等土產，載到集市上零賣賺些差價。小販出價一毛一斤，準備收購我的這袋土豆，當時的市場價格也差不多這樣，加上我剛退學不久，不願意在市場上擺攤，就答應把土豆賣給小販。於是，小販拿出口袋套在我裝土豆的口袋上倒了進去，原來裝在底部的土豆就在上面了。

父親原打算在市場擺攤，所以在裝土豆時，把小點兒的放在底部，大個土豆放在最上面，這樣比較容易吸引買主。小販發現土豆的個頭上下不一致，就要壓價至九分一斤，我當時也打算賣，這樣就可以有很多時間去逛廢紙攤了。這時父親趕來，堅決不同意九分的價格，與小販激烈爭論，最後沒能成交。我當時很反對父親這樣做，因為一袋土豆只五、六十斤，每斤少一分錢，算下來只少幾毛，所以很不情願地跟著父親去擺攤。

到了市場，父親把口袋放在一排形色各異的口袋行列裡，打開扎繩，等待買主。在一排土豆中，我們的土豆並不出色，而且那天的土豆價格很低，好的最多也就一毛錢一斤，我們的土豆別人最多出價八分；起初，父親堅持著一毛的價格，但是看著別人的土豆大多以八、九分出售，父親也有點著急了。我在父親後面小聲埋怨，早上沒有賣給那個小販，現在連九分的價格都賣不到了。一向嚴厲的父親，臉上也露出尷尬的表情，直到幾十年後的今天依然清晰如昨，每憶及此，心底都會泛起對父親的無盡愧意。

眼看太陽偏西了，周圍賣土豆的人陸續成交回家，街上人流也減少許多，我對父親的不滿也愈加濃了；這時其他家還沒成交的土豆大多小而且形狀不好，比較起來，我們的土豆算是最好的了，前來詢價的人反而多了一些，但出價大多是八分以下，父親還在堅持著一毛的價格，但口氣已沒那麼堅決。

這時，有個大概和父親相識的人過來打招呼，然後問土豆的價格，父親還是說一毛一斤；那個人還價九分，是我們擺攤半天來的最高出價了，我當時真擔心父親依然堅持一毛的價格。最後父親同意賣九分，但還是不情願地說：「我們的土豆是真的值一毛一斤的，別人都把大的好看的土豆擺在最上面，而我們的恰恰相反。」那個人萬分不信，說如果如我父親所說，他就出一毛一斤；父親聽了，就把口袋倒過來，把土豆全部倒在地上，口袋底部的土豆果然大了許多，父親得意地看著那個人，說話的聲音也高了許多。最後，土豆以一毛一斤的價格成交，一袋土豆賣了五塊多一點，加上父親東挪西借的二十塊，寄給在西安上學的二哥。

幾十年後，父親來我居住的城市過年，我偶爾和他談及此事，他倒是沒有記憶了。

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