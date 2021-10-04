不用說，我留級了；但因為留級生太多，老師讓比較老實的我「勉強升級」，原來老實作用挺大的！二年級的班主任姓伍，伍老師的教學方法很特別；上課上到一半，讓同學把頭伏在桌上休息約三分鐘，他說，休息就像加油。他每周都給成績進步的同學頒發兒童圖紙，寫著得獎者的名字以示鼓勵，那時我經常得獎，阿姨很高興；自從來了伍老師，我的成績愈來愈好，終於不落後了。可惜不久後，伍老師被定性為「右派」，不再來了；有一天我在路上遇到他，高興地叫他「伍老師」，他望著我沒有回話，就像不相識，低頭急急趕路。

新來的班主任是余純君老師，一直到五年級；她教學很認真，我的學習成績不斷提高，余老師提問，我都搶著答；有一次她在課堂上問：「種植的最基本條件是什麼？」她見我睜大眼睛很著急的樣子，便讓我回答。我一氣呵成回答說：「肥沃的土壤、充足的陽光、適當的水分和良好的空氣。」余老師當即表揚我，說我的成績全班數一數二。

余老師到我們家訪問後認識了阿姨，經常告訴阿姨我進步了，我得到鼓勵後更加努力。我要寫信給在柬埔寨的爸媽，余老師很高興，她看了我的信，在教務處跟其他老師誇我。一九五九年，我準備到柬埔寨與父母相會，在小冊子寫上多首表示永遠感謝的詩送給她；到了柬埔寨我還與余老師通信、互寄相片，我說我的理想是當作家，余老師說：「很好！我相信你的理想一定會實現。」

二十八年後，我從美國 回到廣東潮州老家，拜見阿姨又想見余老師。阿姨知道我經濟拮据，出國費用又很大，便說：「沒有像樣的禮物不好，還是下次吧！」幾年後余老師不幸病故，我很傷心，遺憾至今。我的筆名「余良」的「余」就是表示懷念她。

話說三年級時，男同學習慣罵粗口，我也學了不少。班上有男同學愛打架論英雄，長得威猛的「黃河」拉幫結派，人人都怕他；他給全班每個同學起花名，大概我體育課跑得慢，被他起名「長屁股」。他和同夥會無故推拉老實者，與不服者相約放學後在課室打架，打到臉紅耳赤、渾身大汗或流血。我很怕他們，又不敢告訴老師，幸好「吳奕忠」成了我的保護傘，他叫我放學時跟在他身邊；有一次我和他鬧翻，正擔心從此失去保護傘，幾天後他過來說：「不要生我的氣，跟我說話吧！」我求之不得呢！吳奕忠便成了我最要好的同學。

我還找了兩位意氣相投的同學，學著水滸傳「桃園三結義」，三人口頭結拜義兄弟，發誓同甘苦共患難，出校同行，外出並肩；有了吳奕忠和三兄弟，從此更不怕黃河一伙了。三兄弟後來因小故拆伙，我另組三人，是朱榮和許國俊，我排行第二。我到柬埔寨後，曾給班長高愛華和另兩位兄弟寫信。

每周一上課前，全班得在校門口不遠處，圍成大圓圈跳團結舞，大家拍手唱歌，老師指定幾位同學走出來各自邀請一人，面對面共舞。男女同學不敢互相邀請，被老師批評後，女同學邀請男同學，男同學自嘆倒楣，扭扭捏捏走出來，其他男同學大聲訕笑；老師很生氣，說這是舊社會「男女授受不親」的陋習，從此規定男女同學要互相邀請。

學校響應毛主席號召，校長帶領六年級師生在操場修起小「煉鋼爐」，是用沙泥圍起火爐，同學們在家裡尋找廢棄的鐵器，到處撿柴火，六年級同學二十四小時輪流用大扇搧火。我們五年級就負責養豬，校內的院子用木板圍成養豬棚，老師指派一半同學兩人一組到外間找野菜，另一批熬野菜餵豬；下午放學後，再有一批同學負責清洗豬隻和豬棚。

校長是黨員，他親自在操場牆壁寫上「人人善歌又善舞，個個能文又能武」大標語，也在校門外高牆寫上「打倒胡風反黨集團！」口號。學校貼滿了大量學生批評老師、老師互相批評、老師批評校長等大字報。挨批者沒有辯護，校長也沒有批評教師，但可批評別校的校長。

校長曾帶領全校師生到其他學校學習批鬥經驗，一進校，大門入口處是一大張老師或主任批評該校校長錯誤思想的醒目大字報，還有各校校長互批，也有學生和老師批評校務主任、老師互批等，目不暇給。

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