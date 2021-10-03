因為年幼，愚昧呆板成了純樸天真；因為到了柬埔寨，中國 的同學便是我的思愁；因害怕歲月流逝，數十年的往事便留下烙印。

我出生於廣東潮安一個貧窮農村，外祖家有幾畝地、兩間水泥屋。因外叔公與外祖父爭產時吃虧，土地改革運動一到，老叔公搖身一變成了農會幹部，帶頭鬥地主。父母早幾年逃到柬埔寨，外祖父和舅父被鬥死，舅母帶著大女兒和小兒子出逃，大兒子不幸落入農會之手，被拋入水池淹死；外祖母在黑夜中冒險把我帶到府城，交給一名離婚的貧窮婦人，趁天未亮在小山崗自縊身亡。

那年我五歲，養母阿姨還要照顧大我兩歲的兒子阿良哥，阿良哥上學，我就由鄰居幫忙照看。阿姨急急忙忙到抽紗廠上班，回來時又急急忙忙做家務；她最怕小孩調皮出意外，每天大部分時間都要我盤坐在小凳子上，像小和尚坐禪，直到她叫我下來。阿姨和鄰居都誇我聽話。

七歲時，我到義安路小學上一年級。人們說，農村的娃娃木頭木腦，一點不假，在教室裡我也是靜坐如小和尚，老師講解不明所以。上圖畫課時，老師說今天講故事，聽到故事中任何一件東西都可畫下來，例如小明帶著蘋果 去看叔叔，叔叔拉椅子叫小明坐下談話，就可以畫蘋果、椅子，畫一個小孩表示小明或畫大人表示叔叔。要命的是，老師的故事並沒有小明或叔叔，也沒有蘋果或椅子。我只好在紙上隨心所欲畫一間屋子，屋子前面站一個人，天空正下雨。

老師收回全班作業，翻看到我的圖畫，便在黑板上把我的圖畫「依樣畫葫蘆」，我頓時臉紅了。老師問同學：「剛才我的故事中有一個人站在屋子下面嗎？」「沒有」「天有下雨嗎？」「沒有」「好，這是一個同學畫的，牛頭不對馬嘴。」謝天謝地，老師沒提我的名字。

那年是大饑荒，每天都餓得不想動。一天，我和同學坐在大樹下，探討世界上什麼食物最好吃，見一群麻雀在地上跳躍，結論是麻雀肉最香。但麻雀難以捕捉，我來了主意，說我們兩人一起假哭，但要哭得真切，會博得麻雀同情，飛到面前讓我們捕捉。任我倆哭得撕心裂肺，麻雀就是「無動於衷」。哭過後更餓了，沒辦法，回家偷吃鹽巴。

我們三人寄人籬下，住在小小的四合院，三人共用一條毛巾、一把牙刷、一條牙膏，擠牙膏都得省著用。女主人「三姆」是街道委員會組長，春節快到了，她陪同上面派來的人按人口分配雞肉，我們分到半隻、一小片豬肉、一些麵條。炒麵條太香了，我含在口中久久捨不得吞下，回味了好幾個月。三姆的婆婆不顧雙腿跛疾，到河邊尋老化的花生芽充饑，順便拉來許多樹枝作柴火用，這時，三姆會忍不住說幾句：「國民黨時期還能買到牛奶、麵包呢！」

原來世上還有牛奶麵包！麵包，就是岳伯亭內街有人蹲在地下售賣的那種嗎？良哥說，別想了，有錢還要有糧票。「我們的糧票還不夠買米呢！何況我們也沒錢。」後來，買火油、布料、豬肉都要有票證。

除了三餐稀粥，也吃爛番薯，聽說有人整天吃野菜，導致雙腳浮腫。我還有一次看到阿姨偷偷炒米糠來吃，太難吃了，阿姨說千萬別說出去，很丟人。我每天都很餓，放學快走不動了，在巷口還遇到小狗窮追，不得不拚命跑，那是我小時候最大的苦惱。

外婆和阿姨帶著一群孫子逛街，她每次牽我的手都說：「可憐的孩子，你雙手小得就像小通草。」我們去遊西湖，在湖心亭買放冰的糖水喝，五個小孩共飲一杯，阿姨常提醒輪到的小孩，「別喝太大口啊，別人還要喝呢」。我也常在街上撿柑桔皮賣給藥材店，和一幫孩童擠在據說日本轟炸過的坍塌屋四周，翻找銅器或硬幣，每天都空手而歸。

阿姨月薪二十元，她每天各給阿良哥和我一分錢，我爸媽大概半年左右才寄來四、五十元；有一次阿姨賺了一百元，一名解放軍 騎單車撞倒我，很負責地把我送回家，阿姨要他賠償一百元，他說身上沒錢，再三懇求減價。阿姨說：「一百元還不一定醫好，將來這孩子殘廢了，你一走了之我們怎辦？」解放軍只好把單車留下，幾小時後拿來一百元，阿姨帶我去敷藥，幾天就沒事。

有一天，我和兩位同學走在韓江畔，一位指著對岸說：「你們看到對岸有一隻大如牛的動物嗎？」我望了很久，說沒有。他說我眼力太差了，另一個趕緊說，看到了，那是什麼東西？「是我養的大螞蟻，你們再仔細看。」我還是沒看到，只好承認笨，便問他如何把螞蟻養到大如牛？他說：「先捉一隻螞蟻裝在火柴盒中，每天餵食物，待其漸大，放進小籠子……。」

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